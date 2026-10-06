Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

4 cổ đông lớn nắm hơn 91% vốn

Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã ck: HTL) vừa thông báo việc công ty chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng khi chỉ có 8,86% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Theo thông tin công bố, tính đến ngày 25/9/2026, Kỹ thuật và Ô tô Trường Long có 4 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 91,14% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại 8,86% thuộc về các cổ đông nhỏ, là những cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Với cơ cấu sở hữu này, Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho biết doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định, do tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chưa đạt mức tối thiểu.

Theo quy định được công ty dẫn chiếu, công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Kỹ thuật và Ô tô Trường Long cho biết đang làm việc với các cổ đông lớn để tìm phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời sớm xây dựng phương án khắc phục tình trạng trên.

Kỹ thuật và Ô tô Trường Long được thành lập năm 1998 tại TP.HCM, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Long. Đến năm 2004, doanh nghiệp trở thành đại lý chính thức của Hino Motors Việt Nam.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng 218%

Trong khi cơ cấu cổ đông đang đặt ra yêu cầu khắc phục, hoạt động kinh doanh của Kỹ thuật và Ô tô Trường Long ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, doanh thu đạt 444,34 tỷ đồng, tăng 78,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,87 tỷ đồng, tăng 218% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng cải thiện, từ 11,3% trong cùng kỳ lên 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026.