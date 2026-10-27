Kỹ thuật mới giúp bệnh nhân vẹo cột sống bảo tồn vận động. (Nguồn: TTXVN)

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh cột sống không ghép xương bằng kỹ thuật dây chằng nhân tạo (VBT).

Sau phẫu thuật, góc vẹo cột sống của bệnh nhân giảm từ 48 độ xuống còn khoảng 10 độ, tương đương mức chỉnh vẹo gần 80%.

Đối với các bác sĩ, thành công của ca phẫu thuật không chỉ là sự cải thiện đáng kể về góc vẹo cột sống, mà còn là cơ hội bảo tồn vận động, tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp tục phát triển với cột sống linh hoạt hơn.