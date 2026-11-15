Kỳ thủ số một Việt Nam giành ngôi á quân thế giới

Ngày 15/11, Lại Lý Huynh giành ngôi á quân tại Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 diễn ra ở Singapore. Trong trận chung kết, anh để thua Mạnh Phồn Duệ sau ván cờ chớp phân định thắng bại.

Đây là thành tích ấn tượng của kỳ thủ sinh năm 1990 khi anh lần lượt vượt qua hai đối thủ mạnh của Trung Quốc để giành quyền vào chung kết. Đáng chú ý, Lại Lý Huynh cũng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của nội dung này.

Lại Lý Huynh giành ngôi á quân nội dung cờ nhanh tại Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 (Ảnh: Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam).

Trước khi bước vào trận tranh chức vô địch, kỳ thủ Việt Nam đã trải qua hành trình thi đấu khá ấn tượng. Ở vòng loại diễn ra ngày 14/11, Lại Lý Huynh giành 4 chiến thắng và 3 trận hòa sau 7 ván đấu, đạt tổng cộng 11 điểm.

Thành tích này giúp anh đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, hai đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Minh Nhật Quang và Phan Huy Hoàng lần lượt xếp thứ 18 và 26, không thể giành vé đi tiếp.

Bước vào vòng tứ kết sáng 15/11, Lại Lý Huynh phải đối đầu với Lưu Bách Hoành, một trong những tài năng trẻ nổi bật của cờ tướng Trung Quốc. Dù mới 17 tuổi, Lưu Bách Hoành đã sở hữu nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó, kỳ thủ này từng giành Huy chương Vàng cá nhân tại Giải vô địch cờ tướng châu Á năm 2024, khi mới 15 tuổi.

Ở trận đấu này, Lại Lý Huynh phải cầm quân đen và đi sau. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động trong cách triển khai thế trận, đồng thời hóa giải những phương án tấn công của đối thủ.

Bằng khả năng tính toán và những nước đi chính xác, Lại Lý Huynh từng bước giành lợi thế trước Lưu Bách Hoành. Khi đối thủ mắc sai lầm, anh tận dụng cơ hội để kết thúc ván đấu, qua đó giành quyền vào bán kết.

Đến vòng bán kết, thử thách dành cho Lại Lý Huynh tiếp tục tăng lên khi đối thủ là Như Nhất Thuần, kỳ thủ dẫn đầu vòng loại với 12 điểm. Dù phải đối đầu với một ứng viên vô địch, đại diện Việt Nam vẫn thể hiện phong độ ổn định. Lại Lý Huynh chủ động tạo sức ép bằng những phương án tấn công liên tiếp, khiến đối thủ phải chống đỡ. Chung cuộc, kỳ thủ số một Việt Nam giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp.

Liên tiếp vượt qua hai đối thủ Trung Quốc, Lại Lý Huynh giành quyền góp mặt trong trận chung kết Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026. Đối thủ cuối cùng của anh là Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc.

Mạnh Phồn Duệ năm nay mới 18 tuổi nhưng đã khẳng định được năng lực tại nhiều giải đấu lớn. Đặc biệt, anh từng đánh bại Lại Lý Huynh ở nội dung cờ nhanh tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á năm 2025.

Ở trận chung kết, Lại Lý Huynh tiếp tục phải đi sau. Trước đối thủ được đánh giá rất cao, kỳ thủ Việt Nam lựa chọn cách thi đấu thận trọng, duy trì sự cân bằng và hạn chế những sai lầm có thể khiến bản thân rơi vào thế bất lợi. Những tính toán chính xác giúp Lại Lý Huynh cầm hòa Mạnh Phồn Duệ ở ván cờ nhanh. Kết quả này buộc hai kỳ thủ phải bước vào ván cờ chớp để phân định chức vô địch.

Theo thể thức thi đấu, mỗi kỳ thủ có 5 phút và được cộng thêm 3 giây sau mỗi nước đi. Điều này khiến áp lực thời gian tăng lên đáng kể, đồng thời đòi hỏi người chơi phải đưa ra quyết định nhanh nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác.

Trong ván đấu quyết định, Lại Lý Huynh được cầm quân đỏ và đi trước. Kỳ thủ Việt Nam tạo ra thế trận tương đối cân bằng, thậm chí có những thời điểm giành được lợi thế trước đối thủ. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn cuối, áp lực về thời gian khiến Lại Lý Huynh không còn duy trì được sự chính xác trong những nước đi. Trong khi đó, Mạnh Phồn Duệ tổ chức thế trận chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng.