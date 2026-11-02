Kỳ thủ Quảng Ninh giành ngôi quán quân 'Kỳ Vương Yên Tử'

Ngày 1/11, tại sân đình Làng Nương, phường Yên Tử (Quảng Ninh), Giải cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài.

Các kỳ thủ nhí tranh tài tại giải “Kỳ Vương Yên Tử”.

Ở nội dung “Kỳ Vương Yên Tử - Bát Kiệt”, kỳ thủ Đào Văn Trọng (Quảng Ninh) giành giải Nhất. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dương Đình Chung (Quảng Ninh), Phan Nguyễn Công Minh và Đào Cao Khoa (cùng TPHCM).

Tại nội dung “Kỳ Vương - Bát Thần Đồng”, Hoàng Mạnh Hùng (Bắc Ninh) giành giải Nhất; Chu Đức Huy (Quảng Ninh) giành giải Nhì. Nguyễn Phước Thành (TPHCM) và Nguyễn Đăng Khoa (Quảng Ninh) lần lượt nhận giải Ba, giải Tư.

Bên cạnh các ván đấu, giải có hoạt động giao lưu cờ tưởng Việt Nam - Trung Quốc, trình diễn cờ người và cờ bỏi, thu hút người dân, du khách theo dõi.

Trong đó, màn giao lưu cờ người có sự tham gia của PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và kỳ thủ Phan Đình Kiên đến từ Hưng Yên.

Ban tổ chức trao giải cho các kỳ thủ đạt giải cao tại “Kỳ Vương Yên Tử”.

Với cờ bỏi, bàn cờ được đưa ra sân rộng, các quân cờ là những biển gỗ lớn có cán cầm, được di chuyển theo nước đi của kỳ thủ. Hình thức chơi cờ dân gian này tạo thêm không gian thưởng thức cờ tướng cho khán giả tại Làng Nương.

Giải là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, kết hợp thi đấu thể thao trí tuệ với trải nghiệm văn hóa, du lịch. Ban tổ chức hướng tới duy trì giải thường niên, tạo điểm hẹn giao lưu cho cộng đồng yêu cờ trong nước và quốc tế.