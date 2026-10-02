Kỳ thủ nhí tập luyện nơi chân mây xứ Lạng

Hai nữ kỳ thủ nhí, thành viên câu lạc bộ cờ vua Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Phát (xã Thống Nhất, tỉnh Lạng Sơn). (Ảnh: LINH PHAN)

Được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Minh Hiệp, Hữu Lân và Thống Nhất (cũ), xã Thống Nhất (tỉnh Lạng Sơn) hiện có quy mô dân số khoảng hơn 14 nghìn người, với thành phần dân tộc cùng sinh sống đoàn kết gồm Tày, Nùng, Sán Chỉ, Kinh, Dao và Hoa. (Ảnh: LINH PHAN)

Học sinh trên địa bàn xã Thống Nhất cơ bản là con em dân tộc﻿ Tày và Nùng. Bên cạnh đó, học sinh Sán Chỉ cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Tiếp theo đó mới là các dân tộc Kinh, Dao và Hoa, học tập xen kẽ hòa nhập tại các điểm trường rải rác ở xã. (Ảnh: LINH PHAN)

Ít người biết rằng, học sinh xã Thống Nhất nói riêng, các địa bàn vùng cao của tỉnh Lạng Sơn nói chung có phong trào học tập và thi đấu cờ vua rất sôi nổi. (Ảnh: LINH PHAN)

Môn thể thao trí tuệ này không chỉ được lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa trường học﻿ mà còn là nội dung thi đấu chính thức giúp nhiều học sinh địa phương gặt hái thành tích cao. (Ảnh: LINH PHAN)

Thầy Đinh Công Trứ, giáo viên môn giáo dục thể chất Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Phát (áo đỏ trong ảnh) cho biết: cờ vua và đá cầu là hai trong số các môn thể thao thu hút đông đảo học sinh nhà trường tham gia. (Ảnh: LINH PHAN)

Bên cạnh niềm ham mê đặc biệt của các em nhỏ với hai bộ môn giáo dục thể chất kể trên, có một nguyên nhân khác là điều kiện cơ sở vật chất hiện tại của nhà trường còn chưa đầy đủ. Sân trường nhỏ, cho nên phần diện tích có thể tận dụng để học giáo dục thể chất khó có thể làm sân bóng đá, bóng rổ cho các em. (Ảnh: LINH PHAN)

Tuy nhiên, không vì thế mà phong trào cờ vua trong học sinh nhà trường khó phát triển. Thực tế, kể từ thời điểm được phát động cách đây khoảng 5 năm, phong trào đã lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia thường xuyên. (Ảnh: LINH PHAN)

Câu lạc bộ cờ vua của nhà trường﻿ sinh hoạt một buổi mỗi tuần, thường là vào thứ 5 hoặc thứ 6. Dụng cụ học tập, thi đấu mà các thành viên câu lạc bộ được trang bị thường chỉ có bàn cờ. (Ảnh: LINH PHAN)

Mặc dù được thay mới hằng năm, nhưng bàn cờ vẫn cũ đi rất nhanh do các em rất ham mê với môn thể thao trí tuệ này, nhất là những học sinh bán trú. Trong ảnh là một nhóm học sinh tiểu học đang luyện tập sôi nổi trong một góc sân trường. (Ảnh: LINH PHAN)

Ít người biết rằng, ở ngôi trường nằm trên rẻo cao này, các "tuyển thủ" cờ vua nhí﻿ không hề tỏ ra bỡ ngỡ khi bước vào thi đấu ở các giải đấu. Bởi ngay từ khi còn tập luyện trong câu lạc bộ cờ vua nhà trường, các em đã được thầy, cô giáo cho làm quen với phong cách thi đấu chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH PHAN)

Không có đồng hồ thi đấu, thầy giáo Trứ thường dùng hai chiếc điện thoại di động để các em thay nhau bấm giờ, tính điểm. Cách làm này thậm chí còn có thể áp dụng với nội dung cờ chớp. (Ảnh: LINH PHAN)

Nhờ đó, đến nay, không ít thành viên câu lạc bộ đã đạt thành tích cao ở nhiều cuộc thi. Trong đó, nhiều nhất là các cuộc thi cấp huyện (cũ), với một giải Nhì và một giải Ba lần lượt thuộc về một nam sinh và một nữ sinh trong đội tuyển cờ vua của nhà trường. (Ảnh: LINH PHAN)

Kể từ sau quá trình sáp nhập để thành lập xã Thống Nhất (mới), các thành viên đội tuyển cờ vua của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Phát vẫn thường xuyên luyện tập để chuẩn bị tranh tài ngay khi có giải. (Ảnh: LINH PHAN)