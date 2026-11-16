Kỳ thủ Lê Quang Liêm: Bất bại ở Budapest và lỡ tấm vé bán kết

Rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm khép lại vòng bảng Giải cờ vua toàn năng thế giới 2026 (Total Chess World Championship Tour Pilot) bằng hai ván hòa trước tài năng hàng đầu Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa.

Lê Quang Liêm bất bại ở vòng đấu bảng giải cờ vua toàn năng thế giới 2026.

Kết quả này giúp đại kiện tướng Việt Nam duy trì thành tích bất bại sau 10 ván đấu, với 2 chiến thắng và 8 trận hòa, giành tổng cộng 14 điểm. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để anh vượt qua Fabiano Caruana (Mỹ), người đứng đầu bảng B với 17 điểm.

Điều đáng tiếc là ở ván đấu đầu tiên với Praggnanandhaa, Quang Liêm từng tạo được lợi thế nhưng không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Nếu tận dụng thành công cơ hội, anh có thể gây sức ép lớn hơn lên Caruana trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, Caruana bất ngờ thất bại trước Vladislav Artemiev sau khi hòa ván đầu tiên. Đây cũng là thất bại duy nhất của kỳ thủ Mỹ tại vòng bảng. Dẫu vậy, lợi thế điểm số tích lũy từ những lượt đấu trước vẫn giúp Caruana bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Với Quang Liêm, việc không giành được suất vào nhóm tranh chức vô địch là điều đáng tiếc. Nhưng nhìn vào chất lượng đối thủ và hành trình đã qua, thành tích của anh vẫn rất đáng ghi nhận.

Tại Budapest, Quang Liêm phải cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Caruana, Praggnanandhaa, Vincent Keymer, Richard Rapport và Vladislav Artemiev.

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu với Caruana ở lượt trận thứ tư. Trước kỳ thủ Mỹ thuộc nhóm ba người đứng đầu thế giới, Quang Liêm thi đấu kiên cường, lần lượt cầm hòa đối thủ sau 29 và 50 nước đi.

Trong đó, ván thứ hai cho thấy rõ khả năng phòng thủ và sự bình tĩnh của đại kiện tướng Việt Nam. Trước những nỗ lực gây sức ép của Caruana, Quang Liêm giữ được thế trận cân bằng để đưa cuộc đấu tới kết quả hòa.

Ở những lượt đấu trước, anh cũng thể hiện phong độ ổn định, đặc biệt với chiến thắng trước Artemiev. Đó là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của kỳ thủ Việt Nam tại một sân chơi quy tụ nhiều ngôi sao.

Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay nằm ở thể thức mới, kết hợp cờ tiêu chuẩn rút ngắn, cờ nhanh và cờ chớp. Các kỳ thủ không chỉ cần tính toán sâu mà còn phải thích nghi với những giới hạn thời gian khác nhau.

Quang Liêm vốn có kinh nghiệm ở cả ba nội dung. Anh từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 và ba lần liên tiếp đăng quang tại Biel Grandmaster Triathlon giai đoạn 2022–2024.

Chính sự toàn diện ấy giúp anh trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý tại Budapest.

Dù lỡ cơ hội tranh chức vô địch, màn trình diễn của Quang Liêm tiếp tục cho thấy anh vẫn duy trì năng lực thi đấu đỉnh cao ở tuổi 35.

Trên bảng xếp hạng FIDE tháng 11/2026, kỳ thủ Việt Nam sở hữu Elo cờ tiêu chuẩn 2.732, đứng thứ 16 thế giới. Anh cũng đang hướng tới việc tái lập những cột mốc Elo cao nhất trong sự nghiệp.

Phía trước, Quang Liêm vẫn còn mục tiêu quan trọng tại Budapest. Với vị trí nhì bảng B, anh bước vào nhánh đấu tranh các thứ hạng từ 5 đến 8, gặp đại kiện tướng Mỹ Hans Niemann ở vòng bán kết phân hạng.

Nếu giành chiến thắng, Quang Liêm sẽ tranh vị trí thứ năm chung cuộc với người thắng trong cặp Ian Nepomniachtchi - Jan-Krzysztof Duda.

10 ván không thua trước những đối thủ mạnh là lời khẳng định về bản lĩnh, sự bền bỉ và đẳng cấp của Lê Quang Liêm.

Tấm vé vào bán kết tranh chức vô địch đã vuột khỏi tay, song hành trình tại Budapest vẫn mang đến những tín hiệu tích cực. Ở tuổi 35, kỳ thủ số một Việt Nam cho thấy anh chưa dừng lại trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới của cờ vua thế giới.