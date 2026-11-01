Kỳ thủ Đào Văn Trọng đoạt Kỳ vương tại Giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử

Ban tổ chức trao giải Kỳ vương cho 2 kỳ thủ đoạt chức vô địch.

Giải có sự tham gia của 8 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam và 8 kỳ thủ trẻ từ 8-12 tuổi, đến từ nhiều đơn vị, câu lạc bộ cờ lớn trong cả nước là những gương mặt triển vọng của làng cờ tướng Việt Nam. Các kỳ thủ chia làm 2 bảng gồm quái kiệt và thần đồng, đánh vòng tròn tính điểm và chọn 2 người xuất sắc của mỗi bảng vào đánh chung kết.

Trận chung kết bảng quái kiệt giữa kỳ thủ Đào Văn Trọng, kiện tướng quốc gia, đoàn Quảng Ninh và kỳ thủ Dương Đình Trung đoàn Quảng Ninh.

Tại bảng quái kiệt, kỳ thủ Đào Văn Trọng, kiện tướng quốc gia, đoàn Quảng Ninh đoạt Kỳ vương; kỳ thủ Dương Đình Trung đoàn Quảng Ninh đoạt giải Nhì; kỳ thủ Phan Nguyễn Công Minh đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Ba.

Tại bảng thần đồng, kỳ thủ Hoàng Mạnh Hùng, đoàn Bắc Ninh đoạt giải Nhất; kỳ thủ Chu Đức Huy đoàn Quảng Ninh đoạt giải Nhì; kỳ thủ Nguyễn Phước Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Ba.

Các kỳ thủ thi đấu ở nội dung bát kiệt.

Các kỳ thủ trẻ thi đấu ở nội dung bát kiệt thần đồng.

Điểm nhấn của giải đấu là chương trình trình diễn cờ tướng giữa hai kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện kỳ thủ Việt Nam là kỳ thủ Phùng Quang Điệp, kiện tướng Quốc gia; đại diện kỳ thủ Trung Quốc là Dương Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng quận Bồng Lai, thành phố Yên Đài, Chủ tịch Liên đoàn Người khuyết tật quận Bồng Lai. Bên cạnh đó, còn các hoạt động giao lưu cờ tướng, cờ người, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Yên Tử.

"Giải đấu tập trung các kỳ thủ rất mạnh. Là một kỳ thủ, tôi thấy việc tổ chức nhiều giải đấu sẽ giúp các kỳ thủ cọ xát, thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn, tiến tới thi đấu quốc tế", Kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật, đội tuyển cờ tướng Quảng Ninh chia sẻ.

Ban tổ chức tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các kỳ thủ tham gia giải đấu.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đánh giá, giải đấu là dịp để các kỳ thủ giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ. Thông qua các hoạt động thi đấu, biểu diễn và giao lưu, giải góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết, tôn trọng đối thủ; tạo động lực thúc đẩy phong trào cờ tướng phát triển rộng khắp, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường kết nối với các tổ chức, cộng đồng cờ tướng quốc tế.