Các đại biểu chứng kiến Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các đại biểu Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình dự hội nghị.

Các đại biểu Đại học Công nghiệp Hà Nội dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía Đại học Công nghiệp Hà Nội có PGS.TS Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các phòng, ban, đơn vị Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị, đồng thời thống nhất các nội dung phối hợp làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hợp tác giữa hai bên.

Được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh là Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình từ ngày 01/7/2025, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển rộng mở, hội tụ nhiều lợi thế, về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và nền tảng công nghiệp. Đây là những điều kiện quan trọng để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Trong giai đoạn mới, Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Để hiện thực hóa khát vọng đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khi đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học định hướng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, có năng lực trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn đào tạo với thực tiễn và chuyển giao khoa học công nghệ. Đại học có 3 cơ sở, trong đó cơ sở 3 đặt tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình - là cầu nối trực tiếp, quan trọng giữa Nhà trường với tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 13/7/2026, Đoàn công tác của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình. Tại đây, hai bên đã trao đổi, thống nhất chủ trương các nội dung phù hợp. Các sở, ngành của tỉnh và một số đơn vị chức năng của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tích cực trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hợp tác giữa hai bên.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Ninh Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, khi tỉnh Ninh Bình đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, là động lực cốt lõi đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa tinh thần đó bằng Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/01/2026 về chiến lược đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn xa hơn, tỉnh Ninh Bình chủ trương xây dựng mối liên kết bền chặt giữa Chính quyền - Nhà trường - Doanh nghiệp trên nguyên tắc đồng kiến tạo. Các bên cùng đầu tư nguồn lực, cùng triển khai và cùng đánh giá hiệu quả. Hợp tác cần chuyển từ các hoạt động phối hợp riêng lẻ sang quan hệ đối tác dài hạn, có chương trình, mục tiêu, sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể.

Tỉnh Ninh Bình có định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, chế biến, chế tạo, năng lượng và các ngành dịch vụ chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng đào tạo công nghệ ứng dụng, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Đồng chí mong muốn Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo tại Ninh Bình, từng bước mở rộng các ngành nghề, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai các nhiệm vụ hợp tác cụ thể, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định để Nhà trường phát triển ổn định, lâu dài và phát huy tốt vai trò trong hệ sinh thái giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng sản phẩm gốm Bồ Bát cho Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Đại học Công nghiệp Hà nội sẽ tập trung ưu tiên trên một số lĩnh vực: Hợp tác chiến lược về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp; Hợp tác hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ; Hợp tác phát triển đô thị thông minh, quản trị số và đô thị di sản. Việc hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Đại học Công nghiệp Hà Nội có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kết nối chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu với ứng dụng và tri thức với phát triển.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tham quan phòng truyền thống Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tại chương trình, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã đi tham quan phòng truyền thống và một số đơn vị thuộc Đại học Công nghiệp Hà Nội.