Kỳ thi Worldskills 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22/9

WorldSkills Shanghai 2026 chuẩn bị diễn ra.

Vào 12h ngày 22/9, WorldSkills Thượng Hải 2026 chính thức khởi động tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm Thế giới. Hàng nghìn khách mời, thí sinh dự kiến có mặt trực tiếp, trong khi bạn bè, gia đình và người hâm mộ WorldSkills trên toàn thế giới có thể theo dõi lễ khai mạc qua hình thức trực tuyến.

Toàn bộ chương trình được phát trực tiếp trên Facebook và YouTube của WorldSkills. Bản ghi cũng được cung cấp sau sự kiện dành cho những khán giả không thể theo dõi trực tiếp.

Một trong những nội dung nổi bật của lễ khai mạc là Parade of Nations ( Lễ diễu hành của các đoàn quốc gia), khi các đoàn thí sinh của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự lần lượt tiến vào khu vực tổ chức.

Chương trình cũng có phần phát biểu của các khách mời danh dự và đại diện WorldSkills Champions Trust, trước khi khán giả thưởng thức các tiết mục biểu diễn và màn trình diễn nghệ thuật được chuẩn bị cho sự kiện.

Lễ khai mạc đánh dấu thời điểm WorldSkills Shanghai 2026 chính thức bước vào chuỗi hoạt động tại Thượng Hải, trước khi các thí sinh bắt đầu tranh tài ở 64 nghề từ ngày 23/9.

Để biết thêm các thông tin về lễ khai mạc và kênh livestream của chương trình, hãy truy cập trang web chính thức của cuộc thi