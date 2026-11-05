Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027: Tăng cường giám sát, bảo đảm công bằng, khách quan

Còn nhiều kẽ hở phát sinh tiêu cực

Những vụ việc được phát hiện sau kỳ thi năm 2026 là lời cảnh báo về nguy cơ tiêu cực ngay trong đội ngũ tổ chức thi. Nghiêm trọng nhất là sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, khi những người được giao nhiệm vụ tổ chức thi có sự bàn bạc, phân công và trực tiếp thực hiện.

Một tiết học của học sinh Trường Trung học phổ thông Tiền Phong (xã Mê Linh). Ảnh: Phạm Hùng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải hủy kết quả thi tại điểm thi này, tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho thí sinh. Đến cuối tháng 10-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, một số vụ việc tiêu cực tại các địa phương khác cũng bị phát hiện, xử lý. Thực tế cho thấy, nguy cơ vi phạm không chỉ đến từ thí sinh sử dụng thiết bị trái phép mà còn có thể xuất phát từ chính những người được giao trách nhiệm tổ chức thi. Khi cán bộ làm thi lợi dụng vị trí công tác, buông lỏng trách nhiệm hoặc tiếp tay cho gian lận, các quy định bảo đảm an toàn cho kỳ thi có thể bị vô hiệu hóa.

Mới đây, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã chỉ ra một số khâu tiềm ẩn nguy cơ bị can thiệp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, việc bố trí thí sinh cùng trường tại một điểm thi có thể tạo điều kiện trao đổi bài; quy trình đánh số báo danh, phân công giám thị cũng có thể bị lợi dụng để tạo điều kiện cho thí sinh gian lận...

Hoàn thiện quy trình, tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi

Từ thực tiễn trên, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường phòng ngừa, kiểm tra và giám sát.

Các giải pháp tập trung vào siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ làm công tác thi; tăng cường kiểm tra chéo, giám sát ở tất cả các khâu; nghiên cứu bổ sung camera tại phòng thi và khu vực thi để phục vụ hậu kiểm. Bộ cũng xem xét phương án bố trí thí sinh từ nhiều trường khác nhau tại cùng điểm thi nhằm hạn chế nguy cơ thông đồng, gian lận.

Với khoảng 120.000 thí sinh dự thi năm 2027, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước. Thành phố xác định việc rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phương án tổ chức thi là nhiệm vụ quan trọng.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (phường Bạch Mai) Lê Việt Dương, Hà Nội duy trì nhiều năm qua giải pháp trộn học sinh giữa các trường trong cùng cụm thi, đồng thời điều động giáo viên coi thi chéo, không để giáo viên coi thi học sinh của trường mình. Cách làm này góp phần bảo đảm tính khách quan, hạn chế nguy cơ gian lận và nâng cao tính công bằng của kỳ thi.

Từ kinh nghiệm tham gia coi thi, cô giáo Trần Thị Na (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Diễn) cho rằng, tập huấn nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết, ngay cả khi quy chế thi không có nhiều thay đổi. Bởi mỗi kỳ thi đều có thể phát sinh tình huống đòi hỏi cán bộ làm công tác thi phải bình tĩnh, nắm chắc quy định và thực hiện đúng trách nhiệm.

Nếu chủ quan, không nắm rõ chức trách, thẩm quyền, cán bộ coi thi dễ lúng túng hoặc xử lý sai quy trình. Vì vậy, tập huấn cần giúp mỗi thành viên hiểu rõ nhiệm vụ, nắm vững cách xử lý tình huống theo hướng dẫn; khi phát sinh bất thường phải kịp thời báo cáo người có trách nhiệm, không tự ý giải quyết. Thực hiện nghiêm quy trình không chỉ giữ vững kỷ cương mà còn bảo vệ quyền lợi thí sinh và tính nghiêm minh của kỳ thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trách nhiệm của con người. Do đó, việc lựa chọn, tập huấn và quản lý cán bộ tham gia tổ chức thi phải được thực hiện nghiêm túc; không tiếp tục giao nhiệm vụ cho những người thiếu trách nhiệm hoặc từng vi phạm quy chế. Điều này đòi hỏi các địa phương phải chú trọng chất lượng đội ngũ từ khâu lựa chọn, tập huấn đến phân công và giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh các giải pháp chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đề nghị, các địa phương chủ động rà soát những khâu tiềm ẩn sai sót, tiêu cực để xây dựng biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình thực tế.