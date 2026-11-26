Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến. Theo dự thảo, kỳ thi năm 2027 dự kiến cơ bản giữ ổn định như năm 2026.

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2027 đề xuất bổ sung camera giám sát tại điểm thi. (Ảnh minh họa).

Dự thảo đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm thi, bảo đảm ghi nhận đầy đủ quá trình bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi; hoạt động làm bài của thí sinh và công tác coi thi. Camera phải bao quát khu vực từ phòng trực đến các phòng thi, nhưng không được sử dụng để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Việc bố trí điểm thi, phòng thi phải bảo đảm thí sinh đến từ ít nhất hai trường THPT được xếp chung, đồng thời thuận lợi cho việc đi lại. Trường hợp điều kiện đi lại không cho phép trộn thí sinh từ các trường khác nhau, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định và triển khai thêm giải pháp bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Về nhân sự, những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi; những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục phải ra khỏi khu vực này.

Giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau. Trong đó, Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không được cùng công tác tại một cơ sở giáo dục.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm chỉ đạo rà soát toàn bộ khu vực thi trước và sau mỗi buổi thi, kiểm tra các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi phải luôn được khóa, niêm phong khi không sử dụng.

Dự thảo bổ sung điều khoản giải thích từ ngữ và nguyên tắc làm việc đối với những người tham gia tổ chức thi. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các ban thuộc Hội đồng thi và điểm thi được điều chỉnh theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Thẻ đeo của tất cả người làm nhiệm vụ trong kỳ thi phải có ảnh và đầy đủ thông tin, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ chuyển từ nhiệm vụ kiểm tra sang giám sát các khâu coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi bố trí một thành viên giám sát tại phòng trực; mỗi giảng viên giám sát từ 4-6 phòng thi. Với khâu chấm thi, số lượng giảng viên giám sát được giữ như đoàn kiểm tra trước đây, gồm 5 người tại mỗi Hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát quá trình phúc khảo bài thi.

Ngoài ra, dự thảo cập nhật quy định về cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp THPT theo văn bản thay thế của Bộ GD&ĐT. Các quy định về ưu tiên được rà soát để loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực; thời hạn lưu trữ tài liệu kỳ thi cũng được điều chỉnh theo các nội dung tại Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT.