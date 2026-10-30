Kỳ thi Quốc tế TOFAS khởi động mùa giải 2026–2027: Tiếp nối hành trình lan tỏa tri thức quốc tế tại Việt Nam

Khép lại mùa giải TOFAS 2026 với nhiều dấu ấn tích cực, kỳ thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc, đồng thời nhận được những phản hồi tích cực từ thí sinh về trải nghiệm dự thi cũng như giá trị học thuật.

Mùa giải TOFAS 2026 khép lại thành công rực rỡ với những nhận xét tích cực từ cộng đồng giáo dục, nhà trường cũng như phụ huynh, thí sinh tham gia

Tiếp nối những kết quả đó, mùa giải mới TOFAS 2026–2027 triển khai hai nội dung Toán học và Lập trình, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thử sức với các bài thi theo định hướng quốc tế, rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Cụ thể, Kỳ thi Quốc tế TOFAS 2026–2027 với lộ trình gồm ba vòng thi:

- Vòng Khảo sát diễn ra từ ngày 13/09/2026 đến 31/03/2027, hoàn toàn miễn phí và thi trực tuyến tại nhà.

- Vòng Tăng tốc diễn ra từ ngày 01/12/2026 đến 30/04/2027 theo hình thức thi trực tuyến có giám sát.

- Vòng Chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 01/05/2027 đến 17/05/2027, theo hình thức thi tập trung tại địa điểm do Ban Tổ chức lựa chọn.

Kỳ thi Quốc tế TOFAS 2026–2027 có tổng giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng cho mỗi nội dung thi Toán học hoặc Lập trình. Theo đó, các thí sinh đạt giải sẽ nhận: Tiền mặt, huy chương, giấy chứng nhận, quà tặng và học bổng SPRIX Learning theo cơ cấu giải thưởng.

Đặc biệt, thí sinh đoạt Giải Vô địch có cơ hội nhận chuyến tham quan Nhật Bản miễn phí dành cho một học sinh cùng một phụ huynh đồng hành, bên cạnh Cúp Vô địch và các quyền lợi theo thể lệ chương trình.

Thông qua Toán học và Lập trình, TOFAS mùa giải 2026-2027 mở rộng cơ hội giúp học sinh, sinh viên tiếp cận rèn luyện tư duy logic chuẩn quốc tế

Với mùa giải 2026–2027, TOFAS tiếp tục lan tỏa cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế, khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động phát triển năng lực và tự tin chinh phục những thử thách học thuật.