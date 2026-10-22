Kỳ thi Olympic VNU năm 2026 thu hút thí sinh từ hàng trăm trường trung học phổ thông

Thí sinh tham gia kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2025-2026 môn Địa lí tại Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục. Ảnh: HES

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ thi Olympic VNU năm học 2026-2027 ghi nhận 1.906 lượt đăng ký dự thi ở ba nhóm môn, gồm Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; và Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, với sự tham gia của học sinh đến từ nhiều trường trung học phổ thông.

Theo thống kê đến thời điểm hết hạn đăng ký, nhóm môn Ngoại ngữ có 836 thí sinh đăng ký từ 106 trường; nhóm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có 557 thí sinh từ 82 trường; nhóm Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học có 513 thí sinh từ 63 trường.

Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/10/2026. Ngày 24/10, thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 25/10, các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đối với nhóm môn Ngoại ngữ, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 15 phút, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ ngày 24/10. Với các môn thi còn lại, thí sinh có mặt tại điểm thi từ 7 giờ và bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/10; thời gian làm bài là 180 phút.

Theo quy định, số lượng thành viên mỗi đội tuyển được quy định theo từng nhóm trường: trường trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được cử tối đa 30 học sinh/môn thi; trường trung học phổ thông chuyên ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội tối đa 10 học sinh/môn thi; các trường trung học phổ thông khác ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội tối đa 5 học sinh/môn thi.

Đối với bài thi Khoa học Kỹ thuật, mỗi đội tuyển có không quá 2 học sinh. Các trường trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được cử tối đa 6 đội tuyển; các trường trung học phổ thông ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội được cử tối đa 2 đội tuyển.

Về công bố kết quả và xét giải, sau khi hoàn tất công tác chấm thi, các hội đồng thi đề xuất cơ cấu giải thưởng theo quy định, trình ban chỉ đạo phê duyệt. Kết quả thi được công bố trong thời hạn một tháng sau ngày thi.

Cơ sở dữ liệu kỳ thi Olympic VNU được sử dụng trong công tác tuyển sinh đại học. Vì vậy, các Hội đồng thi có trách nhiệm thu thập, rà soát đầy đủ thông tin thí sinh theo hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi Olympic VNU được tổ chức nhằm góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng học sinh có năng lực, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng trong các trường phổ thông.