Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 khai hội, mở nhịp cầu công nghệ tương lai

Tối 22/9, Lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 tại TP Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức được diễn ra.

Buổi lễ khai mạc được tổ chức trong không khí trang trọng, sôi động và giàu màu sắc văn hóa. Sự kiện mở đầu cho những ngày tranh tài của hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Diễn ra từ 22-27/9, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới thu hút hơn 1.400 thí sinh tham gia, tranh tài ở 64 nghề. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện năng lực nghề nghiệp, giao lưu, học hỏi và tiếp cận những yêu cầu mới.

Lễ khai mạc để lại nhiều dấu ấn với sự tham gia của các đoàn đến từ nhiều quốc gia, thể hiện tinh thần kết nối và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ năng nghề.

Không chỉ là điểm khởi đầu cho các phần thi, sự kiện còn truyền đi thông điệp về vai trò ngày càng quan trọng của kỹ năng nghề đối với sự phát triển của nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tranh tài ở 11 nghề. Trong số đó có những nghề mới được tổ chức như Công nghệ xe cơ giới hạng nặng, Chăm sóc sức khỏe và xã hội...

Với những nghề gắn với công nghệ hiện đại, kỳ thi không chỉ là nơi so tài kỹ năng mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận những yêu cầu mới của thị trường lao động và cách đào tạo nghề ở nhiều quốc gia.

Việc tham gia các nghề này không chỉ đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng thực hành mà còn đòi hỏi người học phải thích ứng với thiết bị, công nghệ và phương thức làm việc hiện đại.

Quá trình tham dự kỳ thi cũng mở ra nhiều cơ hội để thí sinh, chuyên gia… quan sát những tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế, phương pháp huấn luyện và cách thức đánh giá kỹ năng tại các quốc gia.

Những kinh nghiệm thu nhận từ kỳ thi có thể trở thành nguồn tham khảo cho hoạt động đào tạo nghề trong nước, góp phần giúp chương trình đào tạo tiếp cận sát hơn với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.