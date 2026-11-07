Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026 diễn ra ngày 30-31/12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; đại học, trường đại học có trường THPT; các trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2026.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2026 diễn ra ngày 30 và 31-12. Ảnh: VC

Năm 2026, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-12; trong đó, ngày 30-12, thí sinh thi viết các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và thi lập trình trên máy tính đối với môn tin học.

Ngày 31-12, thí sinh thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học. Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ.

Nội dung thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên tại trường THPT chuyên.

Mỗi thí sinh được phát một tập tài liệu gồm đề thi và phần ghi câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi. Thí sinh phải làm bài trực tiếp vào phần trả lời của tập đề thi và ghi câu trả lời vào đúng vị trí tương ứng với từng câu hỏi; không được tháo ghim hoặc tách rời các trang của tập đề thi.

Theo hướng dẫn, trước ngày 28-11, các đơn vị dự thi thuộc Hội đồng coi thi ghép phải gửi bản đăng ký và danh sách thí sinh dự thi.

Trước ngày 30-11, các Hội đồng coi thi phải gửi đăng ký số lượng thí sinh dự thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Hội đồng coi thi khai mạc vào ngày 29-12 và sẽ tổ chức cho thí sinh thi thử bài thi nói các môn ngoại ngữ, hoàn thành trước 16 giờ.

Ở buổi thi nói của các môn ngoại ngữ, khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số của đề thi, nội dung của câu hỏi trong đề thi trước khi bắt đầu trả lời. Trong phần trả lời, thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tạo ra tiếng động để đánh dấu phần thi của mình. Khi ghi âm bài thi, thí sinh phải nói to, rõ ràng.

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định chi tiết việc chuẩn bị và tổ chức coi thi môn tin học, các yêu cầu với máy vi tính trong phục vụ công tác tổ chức thi.

Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 21-1-2027.