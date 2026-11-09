Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026-2027: Hà Nội sẵn sàng tham dự 14 môn

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12/2026. Điểm mới của kỳ thi năm nay là bổ sung môn tiếng Hàn, nâng tổng số môn thi lên 14, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Hà Nội đang tích cực chuẩn bị lực lượng, dự kiến tham dự đầy đủ 14 môn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027. Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia, từ tháng 9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi quốc gia.

Kỳ thi khai mạc ngày 14/9, thu hút gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố tham gia.

Đáng chú ý, kỳ thi được tổ chức theo hai bảng. Trong đó, bảng A dành cho việc tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố; bảng B vừa xét giải học sinh giỏi thành phố, vừa lựa chọn những học sinh có thành tích nổi bật vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Cách tổ chức này tạo thêm cơ hội để học sinh thể hiện năng lực, đồng thời giúp ngành Giáo dục Thủ đô tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, có khả năng cạnh tranh ở từng môn thi.

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 dự kiến được công bố vào ngày 21/1/2027.