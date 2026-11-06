Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026-2027 có 14 môn thi, môn tiếng Hàn lần đầu xuất hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12.

Trước ngày thi chính thức 29/12, thí sinh các môn Ngoại ngữ được thi thử phần thi nói.

Ngày 30/12, thí sinh thi viết 13 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và các môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn). Riêng môn Tin học, thí sinh làm bài trên máy tính.

Ngày 31/12, thí sinh tiếp tục thi lập trình môn Tin học; thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi nói đối với 6 môn Ngoại ngữ.

Năm nay, kỳ thi có 44 đơn vị tham gia, gồm 34 tỉnh, thành phố; 7 trường thuộc các đại học, đại học quốc gia và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Hai đơn vị mới góp mặt là Trường Hữu nghị T78 và Trường Hữu nghị 80.

Về số lượng thí sinh, các tỉnh, thành phố có từ 300.000 học sinh trở lên được đăng ký tối đa 30 thí sinh mỗi môn. Những địa phương có quy mô học sinh thấp hơn được đăng ký số lượng giảm dần, tối thiểu 10 thí sinh mỗi môn.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong hai ngày 30-31/12 với 14 môn, lần đầu có môn tiếng Hàn.

Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh mỗi môn; các trường đại học còn lại được đăng ký 10 thí sinh.

Kết quả kỳ thi thường được công bố sau khoảng một tháng. Năm học trước, kỳ thi có hơn 6.750 thí sinh dự thi, gần 4.000 em đoạt giải. TP HCM dẫn đầu cả nước với 288 giải, tiếp đến là Ninh Bình (238 giải), Phú Thọ (229 giải), Hải Phòng (208 giải) và Hà Nội (207 giải).

Thí sinh đoạt giải được cấp giấy chứng nhận và có cơ hội được xét tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Ngoài ra, các em còn có thể nhận tiền thưởng từ địa phương, phổ biến ở mức 10-20 triệu đồng.

Với 5 môn thuộc nhóm Olympic quốc tế gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập một số thí sinh có kết quả cao để tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế.