Vào ngày 28/11, khi 11 trường đại học trên cả nước Hàn Quốc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh theo hình thức viết luận, phương thức tổ chức thi đã có những thay đổi đáng kể trước lo ngại về tình trạng gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị điện tử siêu nhỏ. Các trường đại học đã tăng cường các biện pháp chống gian lận, như sử dụng máy dò kim loại và áp đặt những quy định nghiêm ngặt về trang phục cũng như tư trang của thí sinh, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn đối với cả học sinh lẫn phụ huynh.

Tại Đại học Quốc gia Pusan ​​và Đại học Quốc gia Kyungpook, nơi diễn ra các kỳ thi tuyển sinh theo hình thức viết luận cho năm học 2027 vào ngày 28/11, nhà trường đã triển khai các quy trình quản lý thi nghiêm ngặt hơn nhiều nhằm ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Động thái này diễn ra sau khi một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thừa nhận đã gian lận bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh tích hợp AI. Sự việc đã đặt các kỳ thi từ các kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn quốc gia cho đến các kỳ thi tuyển sinh đại học vào tình trạng báo động cao đối với vấn đề gian lận học thuật.

Tại Đại học Quốc gia Pusan, các thông báo chi tiết về những vật dụng bị cấm và quy định nghiêm ngặt về trang phục đã được niêm yết tại các vị trí dễ thấy bên ngoài địa điểm thi. Nhà trường cấm mọi thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, kính thông minh, đồng hồ thông minh và nhẫn thông minh cũng như các loại trang sức như vòng cổ, vòng tay và nhẫn. Các loại trang phục như mũ, áo hoodie, hoặc quần áo có cúc hay khóa kéo cũng bị cấm. Thí sinh phải để móng tay tự nhiên, không sơn sửa hay trang trí; đối với thí sinh có tóc dài, yêu cầu phải buộc gọn để lộ rõ ​​phần tai.

Phần lớn thí sinh đến địa điểm thi trong trang phục đơn giản, gọn gàng như áo phông cổ tròn không cúc và quần nỉ. Đại học Quốc gia Pusan ​​đã sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra tư trang của thí sinh, đồng thời yêu cầu để lại tất cả đồ dùng cá nhân, bao gồm cả túi xách, ở hành lang bên ngoài phòng thi. Trong suốt quá trình làm bài, tất cả thí sinh đều phải mặc áo choàng dùng một lần màu trắng do nhà trường cung cấp.

Tại Đại học Quốc gia Kyungpook, trang phục và tư trang của thí sinh cũng được kiểm tra ngay tại lối vào khu vực thi. Các nhân viên đã phát những miếng dán hình tròn màu đỏ cho các thí sinh mặc trang phục có cúc, đồng thời yêu cầu các em dán đè lên từng chiếc cúc áo. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thông qua các thiết bị như camera siêu nhỏ được giấu kín.

Tại Đại học Quốc gia Kyungpook, tất cả thí sinh đều phải trải qua quá trình kiểm tra bằng máy dò kim loại. Các vật dụng được phép mang vào phòng thi, chẳng hạn như kính mắt và đồng hồ kim cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có thiết bị điện tử thu nhỏ nào gắn kèm. Thí sinh không được phép sử dụng đồ dùng cá nhân để viết bài. Thay vào đó, bút bi, bút chì kim và tẩy đã được chuẩn bị sẵn tại chỗ. Ngoài ra, số lượng giám thị cũng được tăng cường tại các khu vực như hành lang (nơi để túi xách) và gần nhà vệ sinh.

Trước những quy định nghiêm ngặt này, các bậc phụ huynh cũng đặc biệt cẩn trọng khi kiểm tra trang phục và đồ dùng của con em mình. Một phụ huynh tại Đại học Quốc gia Pusan ​​chia sẻ: "Tối qua, tôi đã dành thời gian kiểm tra tỉ mỉ từng món đồ, rồi sáng nay lại kiểm tra thêm lần nữa để đảm bảo con tôi không gặp bất lợi nào do vô tình vi phạm quy định".

Đại học Quốc gia Seoul, nơi tổ chức các buổi phỏng vấn và thi vấn đáp cho kỳ tuyển sinh chung vào ngày hôm trước cũng áp dụng những biện pháp chống gian lận nghiêm ngặt hơn. Nhà trường khuyến cáo thí sinh không nên mặc trang phục có cúc, đeo kính gọng dày hoặc đồ trang sức, đồng thời cung cấp áo choàng dùng một lần và dụng cụ viết cho tất cả ứng viên. Để chuẩn bị, nhiều thí sinh đã phải thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng như tháo bỏ toàn bộ cúc áo, mua trang phục mới đơn giản hơn, hoặc thậm chí thay đổi cặp kính gọng dày mà các em thường đeo. Trong cộng đồng thí sinh, bên cạnh những ý kiến ​​ủng hộ việc tăng cường kiểm tra để đảm bảo sự công bằng, cũng xuất hiện nhiều lo ngại liệu các biện pháp này có thực sự đủ để ngăn chặn hoàn toàn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao hay không?