Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Chiều 27/11, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và công tác lọc ảo nhóm phía nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (V-ACT) năm 2026 ghi nhận 308.877 lượt đăng ký của 197.107 thí sinh đến từ 2.245 trường trung học phổ thông thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số thí sinh đăng ký, có 193.802 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%. Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, từ thành phố Huế đến tỉnh Cà Mau.

Đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CTV)

Điểm thi có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Năm 2026, có 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh.

Năm 2027, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hai đợt thi V-ACT trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 tại 15 tỉnh, thành phố. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và giữ ổn định cấu trúc đề thi để tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

Theo lịch dự kiến, đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22/1 đến ngày 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3/2027 và công bố kết quả ngày 10/4/2027. Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12/4 đến ngày 22/4/2027, tổ chức thi ngày 23/5/2027 và công bố kết quả ngày 5/6/2027.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro sẽ được tăng cường trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí cũng sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV)

Đối với công tác lọc ảo và xét tuyển chung năm 2027, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí sẽ phối hợp các đơn vị rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tuyển sinh của các trường.