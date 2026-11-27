Thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2026. Ảnh: VNU-HCM.

Giữ ổn định khẩu tổ chức, ra đề

Chiều 27/11, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM (V-ACT) và công tác lọc ảo nhóm phía Nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027. PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo lịch dự kiến, đợt 1 V-ACT mở đăng ký từ ngày 22/1/2027 đến ngày 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3/2027 và công bố kết quả ngày 10/4/2027. Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12/4/2027 đến ngày 22/4/2027, tổ chức thi ngày 23/5/2027 và công bố kết quả ngày 5/6/2027.

Các mốc thời gian Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2027. Ảnh: VNU-HCM

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, năm 2027 V-ACT tiếp tục tổ chức 2 đợt thi, giữ ổn định cấu trúc đề thi để tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

ĐHQG TPHCM cũng sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Theo PGS.TS Trần Cao Vinh, năm học 2026 - 2027, tuyển sinh đại học dự kiến tiếp tục có những điều chỉnh theo định hướng của Bộ GD&ĐT về tinh gọn phương thức, tăng cường tính công bằng, minh bạch và đơn giản hóa trong quy trình xét tuyển. Trong bối cảnh đó, ĐHQG TPHCM xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị sử dụng của V-ACT.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VNU-HCM.

Để đạt được mục tiêu này, ĐHQG TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo mật và kiểm soát rủi ro được bảo đảm trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Tính phân loại cao của kỳ thi

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM (V-ACT) năm 2026 ghi nhận 308.877 lượt đăng ký của 197.107 thí sinh đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 địa phương cả nước. Đây được xem là năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay. Trong số thí sinh đăng ký, 193.802 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%. Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 địa phương từ TP Huế vào Nam.

Theo PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định Chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM) việc phối hợp với các địa phương tổ chức V-ACT nhằm giảm thiểu việc đi lại, thí sinh được thi gần nhà, tạo thuận lợi cho các em. Trường hợp số thí sinh tăng đáng kể ở vùng miền khác, ĐHQG TPHCM sẽ bố trí địa điểm thi phù hợp.

Điểm thi có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Kết quả giữa hai đợt thi có tương quan thuận mạnh, cho thấy tính ổn định của bài thi. Cụ thể, năm 2026 điểm trung bình đạt 676,1 điểm, gần với điểm trung vị là 672,0 điểm.

Độ lệch chuẩn đạt 153,4 điểm; khoảng điểm trải từ 27 đến 1.139 điểm, cho thấy kết quả thi phân bố trên một dải rộng và không tập trung quá mức quanh giá trị trung bình. Đặc điểm phân bố này cung cấp cơ sở dữ liệu để mô tả sự khác biệt về kết quả thực hiện bài thi giữa các nhóm thí sinh.

Năm 2026, có 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào ĐHQG TPHCM có 90,97% từng dự kỳ thi, bao gồm cả những sinh viên có và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Phân bố điểm V-ACT năm 2026. Ảnh: VNU-HCM.

Với công tác lọc ảo nhóm phía Nam, 96 trường tham gia đầy đủ dưới sự điều phối kỹ thuật của ĐHQG TPHCM. Nhóm thực hiện 11 lần lọc ảo, xen kẽ với 8 lần lọc ảo, xét tuyển chung toàn quốc. Trung bình mỗi lần lọc ảo, xét tuyển trong nhóm xử lý gần 1 triệu nguyện vọng. Tỷ lệ ảo trung bình trong nhóm là 178,9%.

Trong giai đoạn 2024- 2026, quy mô thí sinh tham dự V-ACT tăng liên tục, từ 104.843 thí sinh năm 2024 lên 152.791 thí sinh năm 2025 và 193.802 thí sinh năm 2026, tương ứng, quy mô năm 2026 tăng khoảng 84,8% so với năm 2024.