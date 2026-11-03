Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2027 dự kiến tổ chức hai đợt

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2027 dự kiến tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, với hai đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Bài thi gồm 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150’, điểm tối đa 1.200. Nội dung được chia thành ba phần: sử dụng ngôn ngữ (60 câu, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); toán học (30 câu); tư duy khoa học (30 câu, gồm 12 câu logic, phân tích số liệu và 18 câu suy luận khoa học).

Cấu trúc bài thi được điều chỉnh từ năm 2025 nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiếp tục duy trì ổn định trong năm 2027.

Về quy mô, kỳ thi dự kiến ghi nhận khoảng 200.000 - 250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh dự thi. Năm 2026, kỳ thi có 308.877 lượt đăng ký, 197.107 thí sinh đăng ký dự thi và 193.802 thí sinh thực tế dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%. Kỳ thi được tổ chức tại 15 địa phương, với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục.

Để nâng cao chất lượng kỳ thi năm 2027, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo sẽ tiếp tục chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, tăng cường kiểm soát chất lượng đề thi và rà soát quy trình tổ chức. Công tác tập huấn cán bộ, giám sát các khâu trọng yếu, kiểm tra cơ sở vật chất và nhân sự cũng được chú trọng nhằm bố trí cụm thi, điểm thi phù hợp.

Đặc biệt, những vấn đề rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2026, như sai sót kỹ thuật trong in sao, đóng gói đề thi; sự chưa thống nhất về nghiệp vụ tại một số đơn vị và việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu sau thi sẽ được tập trung khắc phục. Hạ tầng công nghệ, hệ thống đăng ký, thanh toán và công tác bảo mật, sao lưu dữ liệu cũng tiếp tục được củng cố.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đồng thời định hướng gia tăng giá trị sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh đại học. Trung tâm sẽ phối hợp với Ban Đào tạo và các trường đại học thành viên phân tích, đối sánh kết quả thi với kết quả tuyển sinh, học tập của sinh viên, qua đó đánh giá giá trị dự báo và hiệu quả của phương thức tuyển sinh này.