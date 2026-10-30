Kỳ thi bác sĩ chuyên khoa I, II năm nay khốc liệt chưa từng có

Năm nay là năm cuối cùng đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ngày 30/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tổ chức Lễ Khai giảng Sau đại học năm học 2026-2027. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn bộ hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao đặc biệt.

Các quy định mới về đào tạo chuyên sâu chính thức được áp dụng, buộc các trường đại học khối ngành sức khỏe phải chuyển đổi toàn diện mô hình giảng dạy, đặc biệt là hai hệ bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II.

"Cánh cửa cuối" của mô hình đào tạo quen thuộc

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học của nhà trường đang diễn ra trong điều kiện hoàn toàn mới.

Sự thay đổi này bắt nguồn trực tiếp từ khung pháp lý của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cập nhật cùng các nghị định hướng dẫn về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y tế.

Theo PGS Đạt, các quy định mới tạo ra tác động dây chuyền sâu sắc, từ phương thức xét tuyển đầu vào đến việc thiết kế lại toàn bộ khung chương trình đào tạo của nhà trường.

"Việc điều chỉnh trước hết nhằm đáp ứng hành lang pháp lý mới. Xa hơn, đây là bước đi hướng tới mục tiêu dài hạn, đưa hệ thống đào tạo sau đại học lĩnh vực khoa học sức khỏe Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường hội nhập", bác sĩ Đạt nói.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu. Ảnh: Huy Hoàng.

Năm 2026 chính là kỳ tuyển sinh cuối cùng áp dụng đối với các chương trình bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ chuyên khoa II theo mô hình hiện hành.

Bước sang các khóa tiếp theo, hệ đào tạo chuyên sâu ngành y sẽ được tổ chức lại theo cấu trúc mới, tập trung vào hai nhánh chính: đào tạo bác sĩ nội trú và đào tạo chuyên sâu (chuyên khoa và chuyên khoa sâu).

Chính bước chuyển giao mang tính lịch sử này đã khiến kỳ tuyển sinh năm nay trở thành một cuộc cạnh tranh đặc biệt gay gắt. Nhu cầu học tập và hoàn thiện bằng cấp của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại TP.HCM cùng các tỉnh phía Nam là rất lớn. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh và nguồn lực giảng dạy của nhà trường luôn có giới hạn nhất định nhằm bảo đảm chất lượng đầu ra.

Lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học, PGS.TS Ngô Quốc Đạt chia sẻ ông cùng các thành viên hội đồng đã gặp nhiều áp lực khi đưa ra quyết định lựa chọn.

Nhiều ứng viên sở hữu năng lực chuyên môn xuất sắc, quá trình phấn đấu bền bỉ và đạt điểm số thi tuyển rất cao nhưng nhà trường không thể tiếp nhận hết do hạn ngạch chỉ tiêu đã chạm mốc.

Báo cáo tổng kết tuyển sinh ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh ở một số chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là hệ bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh thậm chí còn khốc liệt hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học.

Sắp xếp lại quy mô và mở rộng ngành học mới

Chia sẻ chi tiết hơn về lộ trình chuyển đổi, PGS.TS Ngô Minh Vinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học, khẳng định việc chuyển đổi từ chương trình chuyên khoa I, chuyên khoa II sang các hình thức đào tạo chuyên sâu mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường trong thời gian tới.

Cùng với việc tái cấu trúc các khóa học cũ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ chuẩn bị mở mới nhiều ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú và các chương trình chuyên sâu.

"Bước đi này nhằm nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế và đáp ứng chính xác nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo", bác sĩ Vinh nhấn mạnh.

Học viên sau đại học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đối với các tân học viên và nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển, PGS Vinh lưu ý người học cần chủ động xây dựng kế hoạch học tập và nghiên cứu rõ ràng ngay từ những ngày đầu. Học viên phải nắm vững quy chế, hoàn thành đầy đủ các học phần, tích lũy đủ số tín chỉ và đáp ứng các mốc tiến độ nghiên cứu khoa học theo cam kết.

Vào cuối khóa học, nhà trường sẽ tiến hành xét tốt nghiệp thông qua quy trình đánh giá chuẩn đầu ra nghiêm ngặt. Kết quả này không chỉ xác định điều kiện hoàn thành khóa học của từng cá nhân mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để nhà trường tiếp tục rà soát, cải tiến nội dung giảng dạy và đổi mới phương pháp truyền đạt.

Hiện nay, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai hơn 70 chương trình đào tạo sau đại học. Trong đó bao gồm 23 chương trình chuyên khoa I, 19 chương trình chuyên khoa II, 11 ngành bác sĩ nội trú, 13 ngành thạc sĩ và 4 ngành đào tạo tiến sĩ. Tổng quy mô đào tạo sau đại học của trường hiện duy trì ở mức khoảng 3.500 học viên và nghiên cứu sinh.

Trong khóa tuyển sinh năm nay, nhà trường đã đón nhận 1.206 học viên và nghiên cứu sinh nhập học. Cụ thể gồm 767 học viên chuyên khoa I, 317 học viên chuyên khoa II, 134 bác sĩ nội trú, 199 học viên thạc sĩ và 27 nghiên cứu sinh. Tỷ lệ nhập học thực tế so với chỉ tiêu đạt con số tuyệt đối 100% ở hệ tiến sĩ và bác sĩ nội trú; hệ CKII đạt 88,33% và CKI đạt 74,58%.