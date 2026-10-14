Kỹ sư OpenAI bị bắt vì giấu thiết bị nghe lén trong phòng họp

Ảnh chụp Alfozan kiểm tra thiết bị ghi âm tại văn phòng của OpenAI. Ảnh: DOJ

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 13.10, Abdulrahman Alfozan (35 tuổi, quốc tịch Arab Saudi) bị cáo buộc đặt thiết bị nghe lén vài ngày trước khi bị FBI bắt giữ vào ngày 9.10.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết, Alfozan đã giấu thiết bị bí mật này phía sau phòng họp ban điều hành OpenAI nhằm thu âm các nội dung về công nghệ siêu tình báo. Máy ghi âm được bọc trong một mẩu giấy vệ sinh, và dữ liệu ghi âm bên trong đã bị mã hóa.

Theo thông tin từ DOJ, Alfozan không được phép ra vào phòng họp cấp cao này. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận người này xuất hiện gần khu vực phòng họp nhiều ngày trước khi đi vào bên trong hôm 5.10.

Cùng ngày 5.10, một chiếc túi được tìm thấy trong tòa nhà OpenAI, sau đó được xác định là của Alfozan. Bên trong túi chứa ví, giấy tờ tùy thân và một máy ghi âm khác có đặc điểm tương tự thiết bị nghe lén được phát hiện trước đó.

Cơ quan điều tra còn phát hiện một tài khoản chatbot được Alfozan và vợ dùng chung để lấy thông tin từ máy ghi âm qua Wi-Fi. Lịch sử yêu cầu trên chatbot của hai người này bao gồm các thao tác xây dựng, tùy chỉnh, cài đặt, ghi âm, kiểm tra, ẩn mã nguồn và truy cập từ xa vào thiết bị.

Ngoài ra, Alfozan được xác định có liên quan đến Raed Ventures (đơn vị đầu tư mạo hiểm tập trung vào khu vực Trung Đông và Bắc Phi) và được website công ty này liệt kê là “đối tác đầu tư mạo hiểm”.

Hồ sơ LinkedIn của Alfozan cho biết, người này từng theo học ngành khoa học máy tính và kỹ thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), từng làm việc tại Meta, Microsoft và hãng phần mềm SAP (Đức).

Ngay trong ngày 13.10, OpenAI xác nhận đã sa thải Alfozan, đồng thời khẳng định chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy cá nhân này truy cập hoặc đánh cắp trái phép các trọng số mô hình, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng.

Vụ việc xảy ra giữa lúc OpenAI đang gặp một số xáo trộn về mặt nhân sự. Tuần trước, công ty vừa sa thải ba nhà nghiên cứu về an toàn gồm Jasmine Wang, Tomek Korbak và Mikita Balesni, với cáo buộc tuồn thông tin mật ra bên ngoài.

Trước đó, một nhân viên chịu trách nhiệm báo cáo an toàn là David Robinson cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc và chỉ trích văn hóa phát triển ưu tiên tốc độ sản phẩm hơn quy tắc an toàn của OpenAI.