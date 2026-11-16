'Kỹ sư nông nghiệp' mang quân hàm xanh

“Mời anh Thu và các anh vào nhà uống nước”! Vừa nhìn thấy Trung tá Nguyễn Thanh Thu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, anh Phàn Vần Bảy, bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu đon đả chào mời.

- Thời tiết đổi mùa có ảnh hưởng đến đàn cá không? Trung tá Nguyễn Thanh Thu hỏi.

- Nghe lời anh dặn, gia đình thường xuyên theo dõi, giữ nhiệt độ nước ổn định nên cá phát triển khỏe mạnh. Anh Bảy phấn khởi trả lời.

Trên đường thăm mô hình nuôi cá tầm, cá hồi, chúng tôi được biết: Nhiều năm trước đây, gia đình anh Bảy thuộc hộ nghèo của bản, cuộc sống rất khó khăn. Sau những lần đến thăm, thấy anh Bảy là người có chí thú làm ăn, đơn vị giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Thu trực tiếp đến nắm bắt tình hình, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất mô hình nuôi trồng phù hợp và hiệu quả giúp hộ gia đình anh Bảy phát triển kinh tế.

“Sau khi nghiên cứu, chúng tôi thấy, gia đình anh Bảy sống gần nguồn suối nước lạnh tự nhiên, rất thích hợp để nuôi cá tầm, cá hồi. Nhưng gia đình anh gặp khó về vốn và kỹ thuật. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã định hướng, động viên gia đình anh vay vốn từ anh, em họ hàng để xây dựng bể nuôi, mua con giống; đồng thời, đồn tổ chức một tổ công tác gồm các đồng chí am hiểu kỹ thuật nuôi cá tầm, cá hồi, hướng dẫn gia đình thiết kế bể bạt, điều chỉnh dòng chảy, kiểm soát nhiệt độ nước và các quy trình, biện pháp phòng, chống bệnh cho cá”, anh Thu chia sẻ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu thăm, hướng dẫn người dân công tác phòng, chống bệnh cho cá.

Để giảm thiểu tỷ lệ rủi ro, hằng tuần đội công tác đều cử cán bộ đến theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển của đàn cá. Ngoài ra, hễ khi trái gió giở trời hoặc khi nào gia đình anh Bảy điện thoại nhờ giúp đỡ là thành viên đội công tác lại có mặt để kịp thời hỗ trợ kỹ thuật giúp đàn cá phát triển khỏe mạnh. Chính vì vậy, từ lứa cá đầu tiên đến nay, năm nào đàn cá cũng phát triển khỏe mạnh, đạt trọng lượng thương phẩm cao, cho thu nhập hàng chục triệu đồng tiền lãi. Từ một hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình anh Bảy chính thức bước vào diện hộ khá giả của bản, lo cho các con ăn học đầy đủ.

Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu phụ trách địa bàn vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao và Hà Nhì chiếm khoảng 99%. Địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt, sương mù băng giá quanh năm. Trước đây, người dân chỉ quen với phương thức canh tác tự cung tự cấp nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo luôn ở mức cao.

Trung tá Trần Huy Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết: Thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, để giúp dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Đồn xác định: thực hiện tốt công tác dân vận, chuyển từ việc "tuyên truyền suông" sang tổ chức các lớp tập huấn, cán bộ trực tiếp làm "kỹ sư nông nghiệp", hướng dẫn bà con ngay tại nương rẫy, chuồng trại. Đồng thời, Đồn chỉ đạo các đội công tác đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động thông qua phương châm "3 bám, 4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). Đối với các hộ nhận hỗ trợ, Đồn yêu cầu ký cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc. Còn đối với trường hợp hộ dân thiếu vốn để phát triển, Đồn trực tiếp tham mưu và làm cầu nối giúp các hộ dân làm thủ tục vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy Đồn giao trách nhiệm cụ thể theo mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình”. Khi người dân nhận được vốn vay hoặc tiền hỗ trợ, đảng viên phụ trách giám sát quá trình xây dựng chuồng trại để bảo đảm đồng vốn được sử dụng đúng 100% mục đích phát triển kinh tế. Mỗi đảng viên phải có sổ ghi chép, hằng tuần trực tiếp xuống tận nương rẫy, ao cá để kiểm tra tiến độ, nhắc nhở bà con chăm sóc, kịp thời phát hiện sâu bệnh. Đồng thời đưa kết quả phát triển mô hình, tốc độ thoát nghèo của các hộ gia đình phụ trách được Đảng ủy Đồn đưa vào làm tiêu chí bắt buộc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân... Chính vì vậy, hầu hết các mô hình kinh tế đều cho hiệu quả tốt góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên vững chắc trong cuộc sống.

Ông Phàn Vần Sinh, bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, tâm sự: Trước kia, gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập chủ yếu từ canh tác nương rẫy truyền thống (trồng ngô, sắn), đất dốc bạc màu, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Gia đình tôi không có vốn, thiếu kiến thức canh tác các loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhờ cán bộ Biên phòng hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chỉ dạy gia đình phát triển mô hình trồng cây thất diệp nhất chi hoa, trực tiếp cùng gia đình làm đất, ủ phân vi sinh, dựng giàn lưới cắt nắng và hướng dẫn tỉ mỉ kỹ thuật chăm sóc, giữ ẩm, phòng trừ sâu bệnh. Tiếp đó, cán bộ Biên phòng còn tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chúng tôi mô hình trồng dược liệu như sâm, hoàng tinh... nên hiện nay gia đình tôi đã xây được ngôi nhà kiên cố, khang trang, đời sống càng ngày càng tốt.

Trách nhiệm và sự tận tâm của các "kỹ sư nông nghiệp" mang quân hàm xanh đã góp phần hiện thực hóa ước mơ xóa đói giảm nghèo bằng các mô hình kinh tế kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, có 10 tập thể và 39 cá nhân của Đồn được các cấp khen thưởng để ghi nhận những đóng góp tích cực, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ và các tập thể trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới.