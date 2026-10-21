Kỹ sư nín thở căn chỉnh, ép vòm thép 3.400 tấn khớp từng li trên sông Sài Gòn

Đến trưa 21/10, hàng chục công nhân, kỹ sư tiếp tục khẩn trương căn chỉnh, đấu nối nhịp vòm thép chính với kết cấu phía bờ Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thành trong chiều cùng ngày.

Theo ghi nhận, các tổ thi công tập trung tại vị trí tiếp giáp giữa nhịp vòm thép chính và phần kết cấu phía bờ để kiểm tra tọa độ, căn chỉnh và khớp nối các bộ phận theo phương án kỹ thuật.

Công nhân tất bật triển khai các công đoạn kỹ thuật, chuẩn bị hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Từng thao tác được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm độ chính xác và ổn định của kết cấu.

Ông Nguyễn Thanh Nhân - Phó ban điều hành thuộc nhà thầu Đạt Phương - cho biết: “Sau khi sà lan được định vị, chúng tôi tiến hành căn chỉnh cao độ giữa nhịp vòm thép lai dắt từ Vũng Tàu và phần kết cấu đã thi công tại công trường. Thời điểm ghi nhận, đầu dầm thép trên sà lan còn cao hơn phần kết cấu phía công trường hơn 10 cm. Để đưa hai phần về cùng cao độ, chúng tôi điều chỉnh lượng nước dằn, kết hợp hệ thống kích thủy lực để thay đổi độ chìm của sà lan. Khi hai đầu dầm nằm trên cùng mặt phẳng, các kỹ sư tiếp tục căn chỉnh chính xác vị trí, lắp bu lông và liên kết các cấu kiện, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trong quá trình hợp long”.

Vào khoảng 10h, công đoạn căn chỉnh và đấu nối dự kiến cần thêm 1-2 giờ để hoàn tất. Tuy nhiên, thời gian thực tế còn phụ thuộc vào quá trình căn chỉnh và các yêu cầu kỹ thuật tại công trường.

Quá trình hợp long được thực hiện theo từng bước. Sau khi các điểm tiếp xúc đạt yêu cầu về tọa độ và cao độ, tải trọng nhịp cầu được chuyển dần sang hệ trụ đỡ tạm TC01 và TC02 trước khi sà lan tách rời. Lực lượng kỹ thuật sau đó tiến hành cố định kết cấu, liên kết hai đầu dầm bằng bu lông và hàn tại hiện trường.

Đại diện nhà thầu cho biết điểm khó của công đoạn này là kết nối hai phần kết cấu quy mô lớn, gồm nhịp vòm thép dài khoảng 187 m được sản xuất tại nhà máy và hệ thống kết cấu đã thi công tại công trường. Việc đưa hai phần về đúng vị trí, cao độ, bảo đảm các liên kết chính xác đòi hỏi quá trình tính toán và kiểm soát kỹ thuật chặt chẽ.

Bên cạnh đó, điều kiện sông nước, dòng chảy và những yêu cầu kỹ thuật phức tạp cũng đặt ra nhiều thách thức cho quá trình thi công. Từ phương án tổ chức đến từng bước triển khai đều phải được tính toán cẩn trọng, bởi sai lệch trong căn chỉnh hoặc liên kết có thể ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu công trình.

Sau hợp long, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như kết cấu, mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các chi tiết kiến trúc và cảnh quan. Công trình cũng phải trải qua các bước kiểm tra, kiểm định và thử tải nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn trước khi đưa vào sử dụng, dự kiến trước Tết Nguyên đán 2027.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình nổi bật với thiết kế vòm thép uốn lượn lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ, được kỳ vọng tăng cường kết nối đi bộ giữa hai bờ sông, đồng thời tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho TPHCM.