Tiêm kích Su-75 Checkmate vẫn chưa chứng minh được tiềm năng xuất khẩu thông qua các cuộc thử nghiệm bay thực tế và Ấn Độ - khách hàng tiềm năng nhất vẫn chưa xác nhận bất kỳ sự quan tâm nào đến khả năng đặt hàng.

Vấn đề chính nằm ở chỗ chiếc tiêm kích đầy triển vọng này vẫn chưa thực hiện lần cất cánh đầu tiên. Kỹ sư Viktor Korolev của Đại học Giao thông Vận tải Nga đã nói lý do tại sao chỉ riêng các bài thuyết trình và thông số kỹ thuật là không đủ để thuyết phục đối tác.

Su-75 Checkmate được gọi là tiêm kích thế hệ thứ năm đầy triển vọng của Nga, nhắm đến thị trường vũ khí quốc tế. Tuy nhiên khách hàng tiềm năng không chỉ muốn xem xét ý tưởng mà còn cả tính năng đã được chứng minh.

Kỹ sư Viktor Korolev tin rằng đây chính là vấn đề cốt lõi, gây ảnh hưởng lớn đến sức hấp dẫn trong xuất khẩu của tiêm kích Su-75 Checkmate.

"Trong ngành hàng không, những bài thuyết trình ấn tượng không đảm bảo máy bay cất cánh. Bạn có thể đưa ra những thông số kỹ thuật cao, trưng bày mô hình tuyệt đẹp và nói về sự vượt trội về công nghệ".

"Nhưng cho đến khi chiếc tiêm kích trải qua quá trình thử nghiệm bay, tất cả những con số đều chỉ là quảng cáo được nêu ra chứ không phải tính năng đã được chứng minh".

"Khách hàng không mua một ý tưởng tiếp thị, mà phải là sản phẩm thực tế. Họ cần kết quả thử nghiệm, độ tin cậy của hệ thống đã được chứng minh và hiểu biết về hiệu suất hoạt động của máy bay trong chiến đấu", ông Viktor Korolev nói rõ.

Việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là một thách thức kỹ thuật lớn khi đòi hỏi sự hài hòa giữa động cơ, hệ thống điện tử, radar, phần mềm và thiết kế khung thân có khả năng tán xạ sóng radar.

Ngay cả sau chuyến bay đầu tiên, nhà phát triển vẫn phải đối mặt với quá trình kiểm tra sâu rộng liên quan đến tính ổn định, khả năng điều khiển, hoạt động của thiết bị và sự tuân thủ các thông số kỹ thuật đã đề ra.

"Phần khó nhất không bắt đầu từ bài thuyết trình mà đó là sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Quy trình này mới cho thấy các giải pháp thiết kế đã được triển khai tốt đến mức nào".

"Bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trên chiếc máy bay đều phải được giải quyết, đôi khi đòi hỏi những sửa đổi đáng kể đối với từng hệ thống riêng lẻ".

"Chính vì vậy việc hứa hẹn giao máy bay nhanh chóng cho khách hàng khi chiếc tiêm kích chưa từng cất cánh là vô cùng rủi ro. Người mua nghiêm túc sẽ chờ đợi bằng chứng thay vì tin tưởng vào những con số hào nhoáng", ông Viktor Korolev nói thêm.

Đối với khách hàng, thời điểm nhận tiêm kích mới, hợp tác công nghệ và khả năng hỗ trợ lâu dài là vô cùng quan trọng. Điển hình như Ấn Độ đang phát triển dự án chiến đấu cơ AMCA của riêng mình đồng thời đánh giá các đề xuất từ bên ngoài.

Việc thiếu thông tin xác nhận về sự quan tâm của New Delhi đối với tiêm kích Su-75 không có nghĩa là dự án Checkmate đã bị bỏ rơi hoàn toàn.

Nhưng các nhà chế tạo Nga phải chứng minh Checkmate có khả năng chuyển đổi từ một dự án phát triển đầy triển vọng thành chiếc máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt hoàn chỉnh.

Ông Korolev nói rõ, chỉ đơn thuần tuyên bố về việc tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là chưa đủ để đạt được thành công xuất khẩu. Cần phải có thử nghiệm thực tế, công nghệ đã chứng minh và tiến độ sản xuất rõ ràng.

"Trong ngành hàng không toàn cầu, không ai bắt buộc phải chờ nhà phát triển hoàn thành công việc của họ. Nếu một chiếc máy bay vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu trong thời gian dài, khách hàng tiềm năng sẽ bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn khác".

Su-75 vẫn còn cơ hội chứng minh giá trị của mình. Nhưng trước hết, nó phải trở thành một cỗ máy thực sự, sau đó trải qua quá trình thử nghiệm và xác nhận đặc tính đã nêu. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nghiêm túc xem xét tiềm năng xuất khẩu", ông Korolev kết luận