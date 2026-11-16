Kỹ sư lương 6 triệu đồng/tháng tự do tài chính sau 8 năm đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán không chỉ là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản cho hàng triệu cá nhân.

Kỹ sư lương 6 triệu đồng/tháng đạt tự do tài chính sau 8 năm

Ba thập kỷ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ nhà đầu tư cá nhân.

Những năm 2000-2003, khi thị trường còn sơ khai, số lượng cổ phiếu ít, thông tin hạn chế, những nhà đầu tư đầu tiên tham gia chủ yếu bằng niềm tin và sự tò mò về một kênh đầu tư mới.

Đến giai đoạn 2006-2007, chứng khoán bước vào cơn sốt chưa từng có. Nhà nhà, người người bàn chuyện cổ phiếu, nhiều người lần đầu mở tài khoản với kỳ vọng đổi đời nhanh chóng. Nhưng sau cơn sốt là những đợt suy giảm kéo dài, khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí trắng tay vì lạm dụng đòn bẩy tài chính.

Sau 30 năm, thị trường đã thay đổi mạnh mẽ. Nếu trước đây, nhà đầu tư phải đến công ty chứng khoán hoặc gọi điện cho môi giới đặt lệnh thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Thông tin doanh nghiệp, báo cáo tài chính, dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích cũng ngày càng dễ tiếp cận.

Một bộ phận nhà đầu tư cá nhân đã trở nên chuyên nghiệp hơn, chuyển từ đầu cơ ngắn hạn sang nghiên cứu giá trị doanh nghiệp, phân tích ngành và định giá cổ phiếu. Một số nhà đầu tư đời đầu đã trở thành lãnh đạo công ty chứng khoán, công ty tài chính hoặc công ty quản lý gia sản. Ngược lại, nhiều người thua lỗ đã phải rời bỏ thị trường.

Trong số những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ trưởng thành từ thị trường, câu chuyện của ông Phan Văn Nhân là một trường hợp đáng chú ý.

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ông Nhân bắt đầu đi làm từ đầu năm 2011 với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Sau khoảng ba năm tích lũy được 80 triệu đồng, năm 2014, ông mở tài khoản chứng khoán.

Ban đầu, ông theo trường phái đầu cơ và thua lỗ khoảng 30%. Sau thất bại này, ông chuyển sang nghiên cứu và đầu tư theo giá trị doanh nghiệp. Năm 2015, vốn đầu tư tăng lên 650 triệu đồng. Đầu năm 2016, ông nghỉ công việc kỹ sư xây dựng để làm môi giới chứng khoán và tập trung đầu tư.

Từ một kỹ sư có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, sau 8 năm, ông Nhân cho biết đã đạt tự do tài chính nhờ chứng khoán.

Với ông, thành quả không chỉ nằm ở tiền bạc. Thị trường còn là một trường học lớn, buộc nhà đầu tư liên tục cập nhật kiến thức từ vĩ mô đến vi mô, hiểu nhiều ngành nghề và rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, sự kiên trì.

Thị trường chứng khoán không chỉ là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản cho hàng triệu cá nhân. Ảnh: PVN

Bí quyết kiếm triệu USD: Hạn chế margin, hiểu sâu doanh nghiệp

Thương vụ đáng nhớ nhất của ông Nhân là cổ phiếu L14. Năm 2014, khi doanh nghiệp có vốn hóa khoảng 50 tỷ đồng, ông bắt đầu đầu tư và bán hết năm 2017, khi vốn hóa của doanh nghiệp đạt khoảng 700 tỷ đồng. Tính cả hoạt động mua bán theo các nhịp sóng, khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khoảng 14 lần.

Cơ hội ban đầu đến từ sự tư vấn của một nhà đầu tư lão luyện. Tuy nhiên, ông Nhân chỉ quyết định nắm giữ lâu dài sau khi tự nghiên cứu kỹ doanh nghiệp và tin tưởng vào triển vọng tương lai.

Thương vụ này giúp ông nhận ra rằng chỉ khi hiểu sâu doanh nghiệp, nhà đầu tư mới có thể xác định giá trị và mức giá mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư thua lỗ lớn nhất là L18, với mức lỗ khoảng 50% trong giai đoạn 2025-2026. Dù kết quả kinh doanh doanh nghiệp diễn biến đúng dự báo, cổ phiếu vẫn giảm do xu hướng đi xuống của toàn ngành bất động sản. Bài học ông rút ra là không nên đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành đang suy giảm, ngay cả khi doanh nghiệp vẫn có kết quả kinh doanh tốt.

Năm 2026 được ông đánh giá là năm đầu tư khó khăn nhất trong 12 năm tham gia thị trường. Ông hạn chế đầu cơ vào những cổ phiếu có định giá cao, thay vào đó tập trung vào doanh nghiệp có P/E, P/B thấp, lợi nhuận tăng trưởng, ban lãnh đạo uy tín và ưu tiên cổ tức tiền mặt.

Dù hơn một nửa số cổ phiếu trong danh mục bị thua lỗ, những khoản đầu tư có tỷ trọng lớn vẫn mang lại lợi nhuận, giúp danh mục ghi nhận mức lãi gần 15% tính từ đầu năm 2026.

Đặc biệt, nguyên tắc được ông Nhân duy trì là gần như không sử dụng margin. Theo ông, đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi, có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khiến nhà đầu tư mất vốn nhanh chóng khi thị trường đảo chiều.

Ông cho rằng điểm yếu của nhiều nhà đầu tư cá nhân hiện nay vẫn là khả năng phân tích, định giá doanh nghiệp còn hạn chế, dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông, mua đuổi khi giá tăng và hoảng loạn bán ra khi thị trường giảm. Việc chạy theo tin đồn và lạm dụng margin càng làm gia tăng rủi ro.

Với nhà đầu tư trẻ, ông khuyến nghị chỉ nên dành một phần tiền nhàn rỗi để đầu tư trong ba năm đầu, coi đây là giai đoạn học hỏi thay vì đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận. Khi đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỷ luật, cơ hội sinh lời sẽ đến.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới được kỳ vọng tích cực nhờ câu chuyện nâng hạng, sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn quốc tế. Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đầu tư, tích lũy tài sản của người dân cũng ngày càng lớn.

Thị trường chứng khoán không chỉ là kênh huy động vốn quan trọng cho các tập đoàn, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh mà còn giúp người dân tham gia vào quá trình tăng trưởng của nền kinh tế.

Ba mươi năm phát triển cho thấy chứng khoán đã mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều cá nhân, nhưng cũng liên tục đào thải những người thiếu kiến thức và kỷ luật. Câu chuyện từ một kỹ sư lương 6 triệu đồng/tháng đến tự do tài chính của ông Phan Văn Nhân cho thấy cơ hội vẫn luôn hiện hữu.

Một chiếc điện thoại có thể giúp bất kỳ ai trở thành nhà đầu tư, nhưng để đi đường dài và tích lũy tài sản, điều quyết định vẫn là kiến thức, sự kiên nhẫn, khả năng định giá doanh nghiệp và kỷ luật quản trị rủi ro.