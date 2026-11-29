Qua chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, một sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, bày tỏ nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự và phục vụ lâu dài trong Binh chủng Hóa học, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đội tham gia diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm, sáng 14/10, tại Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh).

Sinh viên hỏi người tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hóa học của trường có cơ hội được biên chế vào Binh chủng Hóa học khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không. Người hỏi cũng đề nghị làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu tuyển chọn đối với công dân tốt nghiệp các trường ngoài quân đội; các vị trí, chức danh có thể được xem xét tuyển chọn, xét chuyển hoặc bố trí.

Ngày 23/11/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, công dân tốt nghiệp đại học khi nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học có thể được xem xét tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp. Điều kiện là Binh chủng có nhu cầu biên chế; công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và tình nguyện phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Với các điều kiện trên, công dân cũng có thể được xem xét cử đi thi tuyển đào tạo văn bằng đại học thứ hai để trở thành sĩ quan nếu Bộ Quốc phòng có kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với đối tượng.

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học được thực hiện theo quy định chung tại Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16) cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, gồm: Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP.

Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP. Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó có tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP.