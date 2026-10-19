Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Đây là lần thứ hai EVNHCMC tổ chức chương trình đào tạo này thông qua sự hợp tác giữa EVNHCMC và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông, đơn vị được ủy quyền của Học viện Ảnh nhiệt IRT.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết, EVNHCMC luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao để nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Qua đó, các kỹ sư được học tập trực tiếp với chuyên gia quốc tế, cập nhật kiến thức và phương pháp kiểm tra thiết bị theo những tiêu chuẩn tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Ronald Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT bày tỏ ấn tượng về khóa đào tạo trước, nhất là tinh thần học tập nghiêm túc, sự nỗ lực và thái độ tích cực của các học viên.

Theo ông, quá trình đào tạo không chỉ đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực của học viên mà còn cần tạo môi trường trao đổi cởi mở, khuyến khích tương tác để nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Chương trình đào tạo năm 2026 dự tính có 20 học viên, chia thành 2 lớp, mỗi lớp 10 người. Đối tượng tham gia là các kỹ sư có kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, được định hướng phát triển thành lực lượng kỹ sư chuyên sâu về bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM), đồng thời có khả năng đào tạo, chia sẻ kiến thức cho đội ngũ công nhân kỹ thuật tại các đơn vị.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo các tiêu chuẩn ASNT-TC-1A và ISO 18436-7, gồm hai cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Học viên được trang bị kiến thức về công nghệ ảnh nhiệt, phương pháp sử dụng camera nhiệt, kỹ thuật phân tích hình ảnh, đánh giá các thông số nhiệt và nhận diện những dấu hiệu bất thường của thiết bị điện.

Công nghệ ảnh nhiệt là giải pháp hỗ trợ hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị điện mà không cần tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận đang vận hành. Thông qua việc phát hiện sớm những dấu hiệu phát nhiệt bất thường, đơn vị quản lý có thêm cơ sở để chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, xử lý nguy cơ hư hỏng, góp phần hạn chế sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.