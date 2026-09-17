Ký quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở

VKSND khu vực 10 ký quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Krông Năng.

Việc ký kết Quy chế đánh dấu bước tăng cường phối hợp giữa cơ quan kiểm tra của Đảng và cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn, tạo cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cơ quan.

Theo Quy chế, công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Krông Năng và VKSND khu vực 10; tuân thủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc chủ động, trách nhiệm, chặt chẽ, kịp thời nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết công việc của mỗi cơ quan.

Trọng tâm của Quy chế là thiết lập cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Khi phát hiện những vấn đề có liên quan đến việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hai cơ quan có trách nhiệm chủ động trao đổi, cung cấp thông tin trong phạm vi chức năng, thẩm quyền và quy định về bảo mật, qua đó tạo điều kiện để mỗi cơ quan kịp thời xem xét, xử lý theo quy định.

Điểm đáng chú ý trong cơ chế phối hợp là hai cơ quan thống nhất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giao nhận, trao đổi và xử lý thông tin, tài liệu phục vụ công tác phối hợp. Theo đó, đối với những thông tin, tài liệu đủ điều kiện trao đổi trên môi trường số, hai cơ quan thực hiện chuyển giao qua các phương thức điện tử phù hợp, bảo đảm yêu cầu về an toàn, bảo mật và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân gửi, nhận.

Quy chế đồng thời xác định đầu mối phối hợp của mỗi cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, phân loại thông tin; tham mưu lãnh đạo cơ quan chỉ đạo xử lý; theo dõi tiến độ giải quyết và thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Cơ chế này giúp hạn chế tình trạng thông tin được chuyển đến nhiều đầu mối nhưng không xác định rõ trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, đồng thời nâng cao khả năng phản hồi giữa hai cơ quan.

Quy chế cũng quy định rõ phương thức phối hợp, chế độ trao đổi thông tin, trách nhiệm của từng cơ quan và việc tổ chức trao đổi, họp liên ngành khi phát sinh vụ việc cần thiết. Đối với những vụ việc quan trọng, phức tạp hoặc có nhiều nội dung cần thống nhất, lãnh đạo hai cơ quan chủ động trao đổi, bàn bạc để xác định phương án phối hợp phù hợp. Trường hợp phát sinh ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ủy, hai cơ quan kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy để xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Krông Năng và VKSND khu vực 10 không chỉ tạo cơ sở để hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin mà còn góp phần hình thành cơ chế phối hợp chủ động từ phát hiện, xác minh, cung cấp thông tin đến xem xét, xử lý vi phạm theo chức năng, thẩm quyền. Thông qua cơ chế phối hợp, những dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng hoặc trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có điều kiện được chuyển tải kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.