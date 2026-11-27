Tham dự có các đồng chí: Đại tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nông Công Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Phạm Mỹ An, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chu Thanh Hà, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế gồm 6 chương, 23 điều, quy định cụ thể về nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng văn bản, trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc; trình tự, thủ tục, thời hạn tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và thông tin liên quan đến người phạm tội; việc tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử và tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Thông tư liên tịch số 11/2026, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần bảo đảm thông tin được tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và hoạt động phòng, chống tội phạm.