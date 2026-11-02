Kỷ niệm trên đất bạn Lào

Cuối tháng 12-1976, đơn vị chúng tôi hành quân theo Đường số 9, qua Lao Bảo (Quảng Trị) sang đóng quân ở bản Nà Phẹt, tỉnh Savannakhet (Lào). Lúc mới sang, chúng tôi gặp nhiều bỡ ngỡ, địa hình mới lạ, anh em hầu như chưa biết tiếng Lào. Trong khi chính quyền cơ sở của bạn chưa vững chắc, có bản chưa có chính quyền, địch ở lẫn lộn cùng với nhân dân.

Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, tôi cùng anh em tích cực lao động, tăng gia sản xuất, phát rẫy trồng lúa, ngô, khoai, sắn... phục vụ đơn vị và giúp dân bản. Sau khi nắm chắc địa bàn, đơn vị nhanh chóng giúp bạn xây dựng chính quyền cơ sở. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, đại đội chúng tôi được một tổ du kích nước bạn, gồm 3 người trinh sát, dẫn đường.

Theo đó, chúng tôi chủ động tập trung họp dân bản, quán triệt cho dân hiểu âm mưu, thủ đoạn của địch và vận động nhân dân tích cực giúp đỡ bộ đội Việt Nam phát hiện bọn phản động, bọn phỉ Vàng Pao ở lẫn trong dân. Qua tìm hiểu, trinh sát nắm được, ban ngày bọn chúng thường giả dạng thành những người dân lành, trà trộn vào các bản làng. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu thông tin của người dân vùng cao để gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng nghi kỵ đối với bộ đội Việt Nam.

Thiếu tướng Trịnh Khắc Tính (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội là cựu chiến binh Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12).

Để gây dựng niềm tin, uy tín, chúng tôi tích cực cùng với người dân tổ chức các hoạt động chung, từ dọn vệ sinh, xây dựng nhà của thôn bản, trụ sở chính quyền xã, vận động họ phải đun nước sôi uống... Ngoài ra, đại đội cử một số đồng chí đi học tiếng Lào, do đồng chí Tô (quê ở Hà Nam trước đây) làm Tổ trưởng. Sau đó, những đồng chí biết tiếng Lào lại dạy cho bộ đội tình nguyện. Song song với đó, bộ đội ta cũng tự học thêm tiếng Lào trong quá trình đồng hành với người dân nước bạn.

Ở Lào thời gian này rất khó khăn, thiếu gạo, thiếu muối, chăn, màn... nên đơn vị chủ động tiết kiệm khẩu phần để giúp đỡ nhân dân trong bản. Những việc làm thiết thực đã góp phần gắn bó tình cảm giữa bộ đội Việt Nam và nhân dân nước bạn ngày càng tốt và khăng khít hơn. Song song với công tác dân vận giúp bạn xây dựng chính quyền cơ sở, đơn vị còn tổ chức lùng sục, truy quét bọn phỉ ở xung quanh khu vực đóng quân...

Thiếu tướng Trịnh Khắc Tính và vợ Trịnh Thị Thanh.

Tôi nhớ ngày 15-6-1977, tổ du kích của bạn báo có địch đang ở cách đơn vị khoảng 2km. Chiều tối hôm đó, tôi trực tiếp chỉ huy 2 trung đội, có lực lượng du kích dẫn đường đến bao vây nhưng địch bỏ chạy. Đơn vị tổ chức truy quét, lùng sục, du kích phát hiện và bắt sống 5 tên phỉ đang trà trộn với dân ở đây. Sau đó, chúng tôi bàn giao lại cho chính quyền địa phương xử lý...

Trong quá trình xây dựng địa bàn, làm công tác dân vận, đơn vị đi đến đâu, dân bản rất phấn khởi, phong trào ngày một mạnh lên, chính quyền cơ sở càng thêm vững chắc. Bọn phỉ không dám lộng hành, quấy phá nhân dân như trước. Sau hơn 2 năm trên đất bạn Lào, đơn vị đã góp một phần nhỏ bé củng cố xây dựng chính quyền cơ sở của Lào từng bước phát triển, tình đoàn kết Việt - Lào ngày càng thắm thiết.