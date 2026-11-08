Kỷ niệm Quốc Tử Giám 950 năm: Mạch nguồn đạo học không ngừng chảy

Trải qua gần một thiên niên kỷ, từ dấu mốc lịch sử năm 1076, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần trọng đạo lý, quý trọng tri thức và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam. Nơi đây không chỉ lưu dấu hành trình phát triển của nền giáo dục nước nhà, mà còn kết tinh những giá trị văn hóa, tư tưởng và minh triết của cha ông, được trao truyền qua bao thế hệ.

950 năm đã qua, nhưng mạch nguồn đạo học vẫn không ngừng chảy, tiếp tục soi sáng hành trình dựng xây đất nước, bồi đắp trí tuệ, nhân cách và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam. Trong không gian văn hóa Hồ Văn, nơi hội tụ những giá trị truyền thống và sức sống sáng tạo đương đại, chương trình “950 năm Quốc Tử Giám: Minh triết - Khai văn - Mở trí - Hội tụ hiền tài”.

Chương trình là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục nhằm tôn vinh di sản đạo học, khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng hiền tài; đồng thời kết nối những giá trị tinh hoa của quá khứ với khát vọng phát triển của Thủ đô và đất nước hôm nay. Với thông điệp “Minh triết - Khai văn - Mở trí - Hội tụ hiền tài”, chương trình không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình lịch sử đáng tự hào, mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta tiếp nối mạch nguồn tri thức, nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết - Khai văn - Mở trí - Hội tụ hiền tài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám.

Âm nhạc và nghệ thuật trình diễn cùng kể câu chuyện về truyền thống khoa bảng, tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc Việt Nam.

Các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến, đạo học và tinh thần hiếu học của người Việt.

Dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tri thức, giáo dục và truyền thống hiền tài trong đời sống dân tộc.

Dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tri thức, giáo dục và truyền thống hiền tài trong đời sống dân tộc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tôn vinh đạo học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.