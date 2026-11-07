Kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với São Tomé và Príncipe

Ngày 6/11, nhân dịp 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe (6/11/1976 - 6/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Carlos Vila Nova.

Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe là một quốc đảo nhỏ ở Tây Phi, nằm trong vịnh Guinea, gần đường xích đạo. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola kiêm nhiệm São Tomé và Príncipe. Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 375 nghìn USD, trong đó Việt Nam xuất siêu tuyệt đối, chủ yếu là gạo, hàng rau quả.