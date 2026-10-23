Kỷ niệm Ngày thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam và Hội thảo về “Đổi mới đào tạo tiền lâm sàng điều dưỡng trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo”

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tặng hoa chúc mừng Chi hội Điều dưỡng nhân kỷ niệm 36 năm thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam.

Dự chương trình có lãnh đạo Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam; Hội Hộ sinh Việt Nam; Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; đại diện Trường Đại học Baylor (Hoa Kỳ) và các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện…

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến đội ngũ điều dưỡng - những người đang thầm lặng đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10 là dịp tôn vinh nghề nghiệp, nhìn lại chặng đường phát triển và xác định trách nhiệm trước những yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế hiện đại.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh có uy tín hàng đầu cả nước. Nhà trường luôn nhận thức sâu sắc giá trị cốt lõi của giáo dục y tế là hình thành năng lực hành nghề gắn liền với lòng nhân ái. Triết lý giáo dục “Tay-Tâm- Trí-Tự hào” là kim chỉ nam giúp nhà trường đào tạo ra những thế hệ điều dưỡng vừa vững chuyên môn, vừa giàu y đức, thích ứng tốt với sự phát triển của khoa học công nghệ. Trong bối cảnh hiện nay, người điều dưỡng không chỉ thuần thục kỹ thuật chăm sóc mà còn cần năng lực nhận định, ra quyết định lâm sàng, phối hợp liên ngành và thực hành dựa trên bằng chứng, luôn đặt sự tôn trọng người bệnh và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.

Ngay sau lễ kỷ niệm đã diễn ra Hội thảo khoa học chuyên đề “Đổi mới đào tạo tiền lâm sàng điều dưỡng trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo”.

Tiến sĩ Renee Jones, Đại học Baylor (Hoa Kỳ) trình bày chuyên đề tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe chuyên gia của Đại học Baylor và các nhà khoa học, giảng viên đại diện các cơ sở đào tạo trong nước trao đổi 7 chuyên đề về: “Ứng dụng mô phỏng trong đào tạo xử trí tình huống cấp cứu sản khoa cho sinh viên điều dưỡng đại học” và “Mô phỏng thực tế ảo và trò chơi: Phương pháp đổi mới trong phát triển năng lực điều dưỡng” (Đại học Baylor, Hoa Kỳ); “Đào tạo tiền lâm sàng điều dưỡng Việt Nam: phân tích SWOT từ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định” (Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định); “Lượng giá lâm sàng điều dưỡng và OSCE” (Trường Đại học Y Dược Thái Bình)…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ giải pháp khoa học mang tính thực tiễn cao; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện thực hành và đối tác quốc tế; hướng tới xây dựng những mô hình đào tạo tiền lâm sàng hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Những trao đổi về mô hình đào tạo dựa trên mô phỏng, đánh giá năng lực thực hành (OSCE), phát triển trung tâm mô phỏng và ứng dụng AI, thực tế ảo (VR/AR) sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, định hướng cho sự phát triển của ngành điều dưỡng thời gian tới.