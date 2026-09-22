Chiều 22-9, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam và lễ Giỗ Tổ sân khấu kịch hát truyền thống năm 2026. Tham dự có bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, đại diện các đơn vị liên quan và nhiều thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi lễ đại bái.

Lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dâng hương tổ nghiệp.

Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam và lễ Giỗ Tổ sân khấu kịch hát truyền thống là dịp để những người theo nghiệp biểu diễn sân khấu nói riêng và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai sáng, gìn giữ và phát triển nền nghệ thuật sân khấu dân tộc; đồng thời vun đắp niềm tự hào, tình yêu nghề, quyết tâm tiếp nối giá trị truyền thống.

Năm nay, chương trình được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức trang trọng với nghi thức đại bái, đọc chúc văn và hát khai khẩu qua ca khúc "Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ", cùng trích đoạn tuồng và dân ca bài chòi "Nhớ ơn Tổ nghiệp". Sau phần nghi lễ, lãnh đạo, đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên, viên chức và người lao động của nhà hát lần lượt dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp, thể hiện lòng tri ân với các thế hệ tiền nhân, đồng thời nhắc nhở đội ngũ nghệ sĩ tiếp tục gìn giữ và trao truyền giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh bày tỏ tri ân đến Tổ nghiệp và các thế hệ tiền bối, điểm lại những hoạt động nổi bật của nhà hát từ đầu năm đến nay. Theo đó, 9 tháng năm 2026, đơn vị đã thực hiện 160 buổi diễn, đạt 80% kế hoạch, gồm các buổi phục vụ sự kiện chính trị, 12 buổi phục vụ đặc khu Trường Sa; 82 buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố phục vụ Nhân dân, du khách cùng hàng chục buổi biểu diễn tại các xã, phường và sân khấu học đường. Bên cạnh đó, nhà hát tiếp tục xây dựng, dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn mới; đẩy mạnh truyền thông, chuyển đổi số, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, diễn viên nhà hát trong sáng tạo, biểu diễn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống; đề nghị tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống của Khánh Hòa.

Tiết mục hát khai khẩu "Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ".

Diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh diễn trích đoạn "Nhớ ơn Tổ nghiệp".

Lễ Giỗ Tổ sân khấu kịch hát truyền thống là dịp để những người làm nghề tưởng nhớ, tri ân các bậc Tổ nghiệp. Lễ bắt nguồn từ truyền thuyết về hai hoàng tử say mê hát bội đến mức bỏ đi theo gánh hát rồi mất vào ngày 12-8 âm lịch. Từ đó, giới làm nghề xem hai vị là những vị thần phù hộ cho nghề hát, lấy ngày mất của hai ông làm ngày giỗ Tổ. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 12-8 âm lịch hằng năm làm Ngày Sân khấu Việt Nam.