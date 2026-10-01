Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10: ​​​​​​​Chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT) 1-10, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội NCT tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Hạnh.

- Thưa bà, thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Toàn tỉnh có gần 260.000 hội viên NCT, sinh hoạt tại 880 chi hội, chiếm 94% NCT trên toàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp hội NCT đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho NCT. Trong đó, phối hợp với ngành y tế và các đơn vị tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, khám mắt, phát thuốc miễn phí cho NCT; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT ở địa phương. Các cơ sở hội còn thành lập các tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với NCT neo đơn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã phối hợp thăm hỏi, tặng 10.672 suất quà cho NCT; mừng thọ, chúc thọ 23.499 NCT; khám sức khỏe cho hơn 14.000 lượt NCT.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, tạo môi trường để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Toàn tỉnh hiện có 1.800 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thơ ca, thể thao, thể dục dưỡng sinh; trong đó có 185 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Với kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm, nhiều NCT tiếp tục tham gia công tác xã hội, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục con cháu. Toàn tỉnh hiện có 9.700 NCT tham gia các công tác tại địa phương. Qua đó, khẳng định NCT không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng của gia đình và cộng đồng.

- Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Bà cho biết, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã triển khai những hoạt động, giải pháp trọng tâm nào để cụ thể hóa chủ đề này?

- Chủ đề năm nay đặt ra yêu cầu rất thiết thực, đó là công tác chăm sóc NCT phải được thực hiện toàn diện, liên tục với sự chung tay của gia đình, cộng đồng và các cấp, ngành. Vì vậy, các cấp hội xác định tháng hành động không chỉ là đợt cao điểm chăm lo, hỗ trợ NCT mà còn là dịp nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT.

Các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT; nâng cao nhận thức về già hóa dân số và sự cần thiết của chăm sóc NCT theo hướng toàn diện, phù hợp với từng hoàn cảnh. Hội NCT tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn hội NCT các xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền với những thông điệp cụ thể. Cùng với đó, phối hợp với địa phương và ngành y tế rà soát, lập danh sách NCT đủ điều kiện khám sức khỏe miễn phí; tăng cường tư vấn, khám, quản lý sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh, dinh dưỡng và luyện tập phù hợp cho NCT. Trong tháng 9 và 10-2026, Hội NCT tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Nha Trang tổ chức khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho NCT tại phường Đông Ninh Hòa và 2 xã Vạn Hưng, Vạn Ninh. Các cấp hội NCT còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, ngành chức năng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và gia đình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội NCT tỉnh hỗ trợ 2 gia đình NCT khó khăn, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Cùng với đó, các cấp hội chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát dân ca NCT tỉnh năm 2026. Trong tháng 10, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức hội thao NCT với gần 300 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, dân vũ.

- Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng, theo bà cần có những giải pháp gì?

- Theo tôi, trước hết phải thay đổi nhận thức về NCT trong bối cảnh già hóa dân số. NCT cần được nhìn nhận không chỉ ở góc độ người cần chăm sóc mà còn là một nguồn lực xã hội có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và uy tín. Vì vậy, chăm sóc và phát huy vai trò NCT phải được thực hiện đồng thời.

Các gia đình nên dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, thời gian trò chuyện, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để ông bà, cha mẹ tham gia những công việc phù hợp. Ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với NCT. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông để NCT chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì vận động, dinh dưỡng hợp lý và tinh thần lạc quan.

Về phía cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường thân thiện với NCT, tạo thêm các không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, giao lưu và học tập phù hợp. Các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để NCT tiếp cận các dịch vụ y tế, giao thông, công trình công cộng và các dịch vụ xã hội. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín và khả năng, tích cực tham gia, đóng góp trong những lĩnh vực phù hợp.

Để thực hiện tốt công tác này, rất cần sự chung tay của gia đình, Nhà nước, các cấp, ngành và toàn xã hội. Qua đó, giúp NCT được chăm sóc tốt hơn và tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội.