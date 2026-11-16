Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Liên bang Nga

Điểm nhấn trong chương trình là cuộc thi báo tường. (Ảnh: THANH THỂ)

Đây cũng là dịp để tri ân những người đang bền bỉ dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình diễn ra ngày 15/11, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra), với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, các tổ chức hội đoàn, thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo học sinh của câu lạc bộ. Những tiết mục văn nghệ, lời ca tiếng Việt cùng các bức tranh, trang báo tường do chính các em nhỏ thực hiện đã tạo nên không khí ấm áp, gần gũi trong buổi lễ.

Tại chương trình, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất, phụ trách Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã đọc thư chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi gửi tới các thầy cô giáo, thành viên câu lạc bộ Tiếng Việt vui, các bậc phụ huynh và học sinh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa tại buổi lễ. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong thư, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, truyền thống tôn sư trọng đạo từ bao đời nay đã trở thành một giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, truyền thống ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi giáo dục không chỉ là hành trình truyền đạt tri thức, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ với cội nguồn, với ngôn ngữ, với những giá trị văn hóa dân tộc.

Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của câu lạc bộ Tiếng Việt vui trong việc duy trì hoạt động dạy và học tiếng Việt. Đại sứ cũng trân trọng tâm huyết, sự kiên trì của đội ngũ giảng dạy, phần lớn là những sinh viên đang học tập tại Nga nhưng vẫn dành thời gian đồng hành cùng các em nhỏ.

Các tác phẩm chiến thắng tại cuộc thi báo tường “Người thắp lửa”. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo Đại sứ, chủ đề “Người thắp lửa” thể hiện sự tận tâm của thầy cô, niềm say mê học tập của học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh và sự chung tay của cộng đồng.

Đại sứ cũng mong muốn câu lạc bộ Tiếng Việt vui tiếp tục phát triển, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tạo dựng môi trường học tập thân thiện, sinh động và hấp dẫn để tiếng Việt thật sự trở thành niềm vui, niềm tự hào của các em nhỏ.

Đại sứ cũng mong các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng câu lạc bộ. Sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ là nền tảng vững chắc để các thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Liên bang Nga luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đại diện Đại sứ quán tặng hoa Câu lạc bộ. (Ảnh: THANH THỂ)

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Việt vui Ngọ Thanh Trà bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành thời gian, công sức và tình cảm để duy trì hoạt động của câu lạc bộ.

Theo bạn Ngọ Thanh Trà, với trẻ em sinh ra và lớn lên tại Nga, giữa môi trường sống đa ngôn ngữ, việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ không đơn thuần là dạy thêm một ngôn ngữ, mà còn là gìn giữ cội nguồn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và giúp các em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Để mọi em nhỏ, dù sinh ra hay lớn lên ở đâu, vẫn có thể tự hào nói tiếng Việt và luôn cảm nhận được sự gắn bó với quê hương.

Chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Việt vui cũng nhấn mạnh, những người tham gia giảng dạy, dù không phải ai cũng được đào tạo chuyên nghiệp về sư phạm, đều chung mong muốn giúp các em nhỏ yêu tiếng Việt, tự tin sử dụng tiếng mẹ đẻ và thêm hiểu về nguồn cội.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, mỗi lần đến với câu lạc bộ, được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ, ông đều cảm thấy xúc động.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao sự tận tâm của các thầy cô, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, hình thành nhân cách và giúp trẻ em thêm tự tin. Tiếng Việt, theo ông, còn là sợi dây gắn kết các em với ông bà, cha mẹ và lịch sử dân tộc.

Một trong những hoạt động nổi bật của chương trình là cuộc thi báo tường “Người thắp lửa”, với nhiều tranh vẽ, bài thơ, câu chuyện và dòng cảm nghĩ của học sinh về thầy cô, mái trường, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trực tiếp tham gia đánh giá các tác phẩm, ông Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ ấn tượng trước sự sáng tạo và tình cảm chân thành được thể hiện qua từng trang báo. Dù sử dụng tiếng Nga trong học tập hằng ngày, các em vẫn thể hiện tình yêu đối với tiếng Việt và văn hóa quê hương qua những tác phẩm của mình. Ông khẳng định Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ những hoạt động thiết thực của câu lạc bộ.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại diện phụ huynh, anh Nguyễn Thế Hiếu cho rằng, đối với những trẻ em sinh ra và lớn lên ở Nga, tiếng Việt vừa là ngôn ngữ giao tiếp với ông bà, cha mẹ, vừa là sợi dây kết nối các em với quê hương và những giá trị văn hóa của dân tộc. Vì vậy, câu lạc bộ không chỉ là nơi dạy đọc, viết và nói tiếng Việt mà còn tạo dựng môi trường để các em tìm hiểu lịch sử, văn hóa, hình thành tình yêu và niềm tự hào về nguồn cội.

Chị Bùi Thị Thúy Hằng, một phụ huynh có con theo học tại câu lạc bộ từ năm 2023, cho biết gia đình chị ở khá xa nhưng vẫn cố gắng thu xếp công việc để đưa các con đến lớp. Với chị, điều quan trọng không chỉ là các con được học tiếng Việt, giao lưu với bạn bè và thầy cô mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, truyền thống dân tộc.

Chị Hằng đặc biệt đánh giá cao những hoạt động ngoại khóa như cuộc thi báo tường nhân dịp 20/11. Trong quá trình cùng con sưu tầm, tìm tòi về văn hóa Việt Nam để thực hiện các tác phẩm, cha mẹ cũng có dịp trò chuyện và tìm hiểu thêm về cội nguồn dân tộc cùng các con. Theo chị, những hoạt động như vậy mang lại niềm vui, cảm xúc và sự gắn kết trong gia đình.

Nhiều phụ huynh xúc động khi lắng nghe các em nhỏ chia sẻ về tình yêu với quê hương. (Ảnh: THANH THỂ)

Điều khiến chị trăn trở là các con dù mang nguồn cội Việt Nam nhưng chưa có điều kiện hiểu đầy đủ về văn hóa, truyền thống và lịch sử quê hương. Chị mong muốn câu lạc bộ tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa để trẻ em có thêm cơ hội học tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt Nam và gắn bó với cộng đồng.

Đằng sau những giờ học và hoạt động của câu lạc bộ là sự đóng góp của đội ngũ tình nguyện viên, phần lớn là sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga. Ngoài thời gian học tập, các bạn tự chuẩn bị bài giảng, đứng lớp và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em nhỏ.

Dù không phải ai cũng có chuyên môn sư phạm, sự nhiệt tình và tình yêu tiếng Việt đã giúp các bạn trở thành những người đồng hành gần gũi với học sinh. Sự góp sức của phụ huynh, các tổ chức hội đoàn và cộng đồng cũng là yếu tố quan trọng để hoạt động của câu lạc bộ được duy trì.

Đông đảo phụ huynh đến tham dự chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Được thành lập từ năm 2023, câu lạc bộ Tiếng Việt vui từng bước mở rộng quy mô và nội dung hoạt động. Từ những ngày đầu với hơn 10 học sinh, năm học 2025-2026, câu lạc bộ tổ chức 4 lớp với 58 học sinh.

Bước sang năm học 2026-2027, số học sinh tăng lên 73 em, cùng 22 thành viên tham gia tổ chức và hỗ trợ hoạt động. Bên cạnh các giờ học tiếng Việt, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với ngày lễ, sự kiện văn hóa và lịch sử của Việt Nam, tạo thêm cơ hội để các em thực hành tiếng mẹ đẻ trong những tình huống gần gũi.