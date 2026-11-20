Ngày nay, nhà giáo trở thành người định hướng, giúp học sinh biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin. (Nguồn: Trường THCS Kim Giang)

Hành trình tự làm mới mình

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đến trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đứng trước những yêu cầu đổi mới sâu sắc. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), những phương thức tiếp cận tri thức mới đang từng ngày làm thay đổi lớp học, cách dạy và cách học. Học sinh hôm nay có thể tìm kiếm thông tin, tiếp cận bài giảng, thậm chí sử dụng AI để giải đáp nhiều câu hỏi mà trước đây phải chờ đợi sự hướng dẫn của thầy cô.

Trong bối cảnh ấy, vai trò người thầy đang có những chuyển dịch đáng kể. Nếu trước đây, truyền thụ tri thức được xem là nhiệm vụ trung tâm thì ngày nay, nhà giáo còn phải trở thành người định hướng, khơi gợi tư duy, giúp học sinh biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Nhưng có một điều dường như không thay đổi, đó là không công nghệ nào có thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng cảm nhận những thay đổi của mỗi học trò.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh rằng sự phát triển của AI càng làm rõ giá trị không thể thay thế của người thầy trong giáo dục nhân cách và đồng hành với sự trưởng thành của học sinh. Theo Bộ trưởng, công nghệ có thể hỗ trợ tiếp cận tri thức, thiết kế hoạt động học tập và đánh giá nhưng sự thấu hiểu, tình yêu thương, khả năng khích lệ và nêu gương vẫn là những giá trị cốt lõi của nghề dạy học.

Đó cũng là lời nhắc nhở về bản chất của nghề giáo. Một bài giảng có thể giúp học sinh hiểu thêm một kiến thức nhưng một cách ứng xử đẹp, một lời động viên đúng lúc hay sự bao dung trước những vấp ngã có thể trở thành hành trang theo các em suốt cuộc đời.

Có người từng nói, trong lớp học số hôm nay, tri thức có thể đến từ muôn nơi nhưng chỉ có ngọn lửa nhân văn từ trái tim người thầy mới giúp học sinh trở thành con người biết học, biết yêu thương và biết sống có trách nhiệm với cuộc đời.

Thật vậy, người thầy không chỉ dừng lại ở việc dạy cho học trò biết nhiều hơn, mà còn phải giúp các em biết sống tốt hơn. Để làm được điều đó, bản thân nhà giáo cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới và tự hoàn thiện mình.

Nghề giáo có những niềm vui rất riêng nhưng cũng không ít áp lực. Đằng sau mỗi giờ lên lớp là quá trình chuẩn bị bài giảng, cập nhật kiến thức, tìm tòi phương pháp mới và nỗ lực thấu hiểu những khác biệt của từng học sinh. Trong khi đó, những yêu cầu ngày càng cao của xã hội, áp lực hành chính và những thay đổi liên tục của môi trường giáo dục cũng đặt lên vai nhà giáo nhiều trách nhiệm.

Trong thư chúc mừng gửi các thế hệ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thẳng thắn chia sẻ rằng cùng với quá trình đổi mới, thầy cô đang đối diện với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Bộ trưởng bày tỏ sự thấu hiểu trước những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cũng như mong mỏi chính đáng của nhà giáo được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

“Tôi trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Sự ghi nhận ấy có ý nghĩa bởi giữ lửa nghề không thể chỉ trông chờ vào sự hy sinh và nỗ lực đơn phương của mỗi giáo viên. Tình yêu nghề cần được nuôi dưỡng trong một môi trường làm việc nhân văn, nơi người thầy được tôn trọng, được bảo vệ và có điều kiện tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách, đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương giải quyết những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo. Bộ trưởng cũng mong muốn lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của thầy cô; đồng thời kêu gọi phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giáo dục với nhà trường.

Thực tế, muốn người thầy toàn tâm với nghề, xã hội cần cùng chung tay tạo dựng những điều kiện để họ yên tâm cống hiến. Những yêu cầu đổi mới đối với giáo viên phải đi cùng sự đổi mới trong quản lý, chính sách và môi trường giáo dục.

Ở góc độ mỗi nhà giáo, giữ lửa nghề cũng là hành trình tự làm mới mình. Thầy cô cần chủ động tiếp cận công nghệ, cập nhật tri thức, bổ sung hiểu biết về tâm lý học sinh và thay đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Nhưng đổi mới không có nghĩa là chạy theo mọi xu hướng, điều quan trọng là biết sử dụng những phương tiện mới để phục vụ mục tiêu giáo dục con người.

Một người thầy có thể chưa thành thạo tất cả công nghệ nhưng cần có tinh thần học hỏi, có sự kiên nhẫn lắng nghe và tôn trọng học sinh. Chính thái độ học tập suốt đời giúp nhà giáo không bị tụt lại trước thời đại, đồng thời giữ được sự gần gũi với thế hệ học sinh hôm nay.

Giữ gìn nhân cách người thầy cũng chính là giữ gìn niềm tin xã hội đối với giáo dục. (Nguồn: Trường THCS Kim Giang)

Nhân cách người thầy - Giá trị còn lại sau mỗi bài học

Có những bài học được lưu giữ trong sách vở nhưng cũng có những bài học không nằm trong bất cứ giáo trình nào. Đó là cách người thầy lắng nghe học trò, ứng xử trước một sai lầm của học sinh, đối diện với bất đồng trong lớp học. Học sinh không chỉ học từ những điều thầy cô nói mà còn quan sát cách thầy cô sống và hành xử mỗi ngày. Bởi vậy, nhân cách và văn hóa ứng xử không phải những phẩm chất bổ trợ mà chính là một phần quan trọng làm nên giá trị của nghề giáo.

Trong môi trường học đường hiện nay, khi các mối quan hệ giữa thầy và trò có nhiều thay đổi, việc giữ gìn chuẩn mực ứng xử càng cần được quan tâm. Điều cần thiết là sự cân bằng giữa nguyên tắc và tình thương, giữa yêu cầu giáo dục và sự tôn trọng nhân phẩm của người học.

Một lời phê bình có thể giúp học sinh nhận ra thiếu sót nhưng nếu thiếu sự tinh tế, nó cũng có thể trở thành tổn thương. Một hình thức kỷ luật có thể giúp duy trì trật tự nhưng nếu không hướng tới sự tiến bộ, nó khó tạo ra thay đổi tích cực. Người thầy không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần năng lực cảm xúc, sự thấu hiểu và bản lĩnh nghề nghiệp.

Nhìn từ góc độ đó, giữ gìn nhân cách người thầy cũng chính là giữ gìn niềm tin xã hội đối với giáo dục. Niềm tin ấy không được tạo dựng bằng những lời tôn vinh trong một ngày lễ, mà bằng từng giờ dạy, từng hành động và trách nhiệm cụ thể.

Trong thông điệp gửi tới đội ngũ nhà giáo năm 2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng bày tỏ tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của các thầy cô. Đồng thời, ông mong mỗi nhà giáo tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lòng tự trọng nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, sáng tạo, làm chủ tri thức và công nghệ nhưng vẫn giữ trọn tình yêu thương, sự bao dung và trách nhiệm với người học. Bởi một người thầy giỏi không chỉ được nhớ đến bởi những bài giảng hay hay thành tích của học trò, mà còn bởi cách họ giúp các em tin vào bản thân, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm...