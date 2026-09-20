Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam và tôn vinh các nhà tài trợ cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa

Sáng 20-9, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2-10-2008 - 2-10-2026), tôn vinh nhà tài trợ và trao thưởng, học bổng đợt II năm 2026. Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà tài trợ đến dự.

Đồng chí Lê Huyền và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 18 năm phát triển của công tác khuyến học, khuyến tài; khẳng định vai trò của việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Những năm qua, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, qua đó góp phần động viên, khích lệ những học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện…

Đồng chí Lê Huyền tặng hoa cảm ơn và vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Những phần thưởng và học bổng được trao không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn động viên, tiếp thêm niềm tin để các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tiếp tục vượt khó, vươn lên. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng đối với việc học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Huyền trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh. Sự chia sẻ, đóng góp quý báu của các nhà tài trợ đã giúp đỡ nhiều học sinh, sinh viên có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Đồng chí Lê Huyền đề nghị Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho công tác này; thường xuyên nghiên cứu đổi mới cách làm, kết nối thêm nhiều nguồn lực, kịp thời phát hiện và hỗ trợ đúng đối tượng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa rộng rãi…

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các giáo viên vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao bảng tượng trưng học bổng cho đại diện các địa phương để trao cho học sinh.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tâm Hương trao thưởng cho học sinh đỗ điểm đại học, cao đẳng cao nhất năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Vĩnh trao thưởng cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích cao.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao bảng tượng trưng học bổng cho các trường học trên địa bàn tỉnh để trao cho học sinh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt trao học bổng cho học sinh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư VCN trao học bổng cho học sinh.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh đã tôn vinh 11 đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ cho quỹ, gồm: Công ty TNHH Petrolimex Khánh Hòa ủng hộ 800 triệu đồng; Công ty TNHH Tâm Hương ủng hộ 502 triệu đồng; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ủng hộ 150 triệu đồng; Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ủng hộ 150 triệu đồng; Tổng Công ty Khánh Việt ủng hộ 466 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Khánh Vĩnh ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa ủng hộ 150 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư VCN, Công ty TNHH Đầu tư MK Holding, Quỹ Khuyến học Việt Nam mỗi đơn vị ủng hộ 100 triệu đồng.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh trao 1.654 suất thưởng và học bổng đợt II năm 2026 với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng cho tân sinh viên, học sinh, thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trao 1.043 suất tại phường Nha Trang, 575 suất tại phường Phan Rang và 36 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.