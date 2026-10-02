Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Thời gian qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh Khánh Hòa đã tập trung củng cố tổ chức, phát triển các mô hình học tập, từng bước đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu. Đây là nền tảng để phong trào học tập suốt đời thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới.

Kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng cho phong trào

Trong 9 tháng năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Khuyến học tỉnh tập trung thực hiện là củng cố, kiện toàn tổ chức hội ở cơ sở. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động khuyến học, khuyến tài tiếp tục được triển khai đồng bộ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Khuyến học phường Đông Hải.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động hội khuyến học cấp xã phù hợp với đặc điểm chính quyền địa phương 2 cấp và Điều lệ hội. Đồng thời, hội hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Khuyến học xã, phường, đặc khu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng quy định. Mạng lưới tổ chức hội đang từng bước được sắp xếp, củng cố, tạo cơ sở để hoạt động khuyến học tiếp tục bám sát địa bàn dân cư và nhu cầu học tập của người dân.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh chúc mừng Đại hội Hội Khuyến học phường Hòa Thắng.

Cùng với củng cố tổ chức, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia xây dựng xã hội học tập thông qua các mô hình: “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đưa tinh thần học tập lan tỏa sâu rộng, hướng đến thay đổi nhận thức về học tập gắn với công việc, cuộc sống và sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Đổi mới công tác khuyến học

Năm 2026, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (từ ngày 1 đến 7-10) được triển khai với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Chủ đề này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác khuyến học, trong đó việc học không chỉ nhằm tích lũy kiến thức mà còn phải gắn với khả năng ứng dụng công nghệ, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 200 tổ chức khuyến học cơ sở trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh với hơn 374.800 hội viên, chiếm khoảng 20% dân số. Mạng lưới tổ chức hội khuyến học được triển khai rộng khắp các xã, phường, đặc khu; các trường THPT; trường trung cấp, cao đẳng, đại học đến ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.

Theo ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, hội xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, đánh giá và lan tỏa phong trào học tập. Các cấp hội sẽ từng bước triển khai xây dựng các mô hình học tập theo hướng chuyển đổi số, sử dụng công cụ phần mềm đánh giá “Công dân học tập” theo hệ thống của Trung ương Hội. Trong 5 mô hình học tập được triển khai theo Quyết định số 387, ngày 25-2-2022 của Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 677, ngày 3-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”, mô hình “Công dân học tập” được xác định là cốt lõi, mang tính xuyên suốt và có ý nghĩa quyết định đối với các mô hình học tập khác. Từ mỗi công dân, tinh thần tự học, học thường xuyên, học suốt đời sẽ được lan tỏa đến gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng.

Ban Khuyến học dòng họ Trần khu vực Diên Khánh tuyên dương học sinh nghèo hiếu học của dòng họ.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ triển khai các mô hình học tập theo hướng bài bản, hiệu quả; đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân mở ra không gian mới cho phong trào khuyến học. Hội Khuyến học tỉnh đang hướng tới xây dựng cổng thông tin điện tử - trung tâm dữ liệu, kết nối hệ thống, phục vụ quản trị, tuyên truyền và chia sẻ tri thức trong toàn xã hội.

Những kết quả bước đầu trong củng cố tổ chức hội đang tạo nền tảng để Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Khi mạng lưới hội được kiện toàn, các mô hình học tập được triển khai thực chất và chuyển đổi số được đẩy mạnh, phong trào khuyến học sẽ có thêm điều kiện lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.