Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10: Doanh nhân Thủ đô khát vọng xây dựng Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long tiêu biểu năm 2025.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước - đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới.

Trong hành trình ấy, cùng với hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ doanh nhân Thủ đô giữ một vị trí ngày càng quan trọng: Là lực lượng trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần hình thành diện mạo kinh tế mới của Hà Nội.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 vì thế là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân Thủ đô; đồng thời cũng là thời điểm nhìn nhận sâu hơn một vấn đề có ý nghĩa chiến lược: Làm thế nào để khát vọng kinh doanh của đội ngũ doanh nhân Hà Nội hòa cùng khát vọng phát triển của Thủ đô, biến tiềm năng, lợi thế của Hà Nội thành động lực tăng trưởng mới và biến sức mạnh doanh nghiệp thành sức mạnh cạnh tranh của Thủ đô?

Từ truyền thống kinh doanh của đất Kinh kỳ đến đội ngũ doanh nhân hiện đại

Hà Nội từ lâu đã là nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Phố phường, làng nghề, các trung tâm buôn bán, những con phố nghề hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ cho thấy hoạt động thương mại, sản xuất và tinh thần sáng tạo đã trở thành một bộ phận của đời sống kinh tế - văn hóa Thăng Long.

Nhưng, doanh nhân Hà Nội hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển hoàn toàn mới.Đó không còn chỉ là không gian của những phố nghề truyền thống hay các trung tâm thương mại, mà là không gian của kinh tế số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Sự chuyển biến ấy đòi hỏi đội ngũ doanh nhân Thủ đô phải chuyển mình mạnh mẽ cả về tư duy và năng lực quản trị. Doanh nhân Hà Nội hôm nay không chỉ cần biết làm ăn, mà phải biết quản trị hiện đại; không chỉ biết khai thác thị trường, mà phải biết kiến tạo thị trường; không chỉ cạnh tranh bằng vốn và nhân lực, mà phải cạnh tranh bằng công nghệ, tri thức, thương hiệu và văn hóa. Đó chính là bước chuyển từ doanh nhân kinh doanh sang doanh nhân kiến tạo phát triển.

Doanh nghiệp là một động lực quan trọng của sức sống kinh tế Thủ đô

Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long tiêu biểu năm 2025.

Hà Nội có lợi thế đặc biệt về thị trường, nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hạ tầng, giao thông, văn hóa và khả năng kết nối trong nước, quốc tế. Nhưng lợi thế chỉ trở thành sức mạnh khi được tổ chức, khai thác và chuyển hóa thành giá trị.

Ở đây, vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân đặc biệt quan trọng.Doanh nghiệp là nơi kết nối vốn với công nghệ, tri thức với thị trường, lao động với sản phẩm; biến ý tưởng thành hàng hóa, dịch vụ và giá trị kinh tế.

Mỗi doanh nghiệp ra đời, mỗi dự án được triển khai, mỗi sản phẩm mới được đưa ra thị trường đều góp thêm một phần năng lượng cho nền kinh tế Thủ đô. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội và tạo ra sức cạnh tranh mới.

Vì thế, nhìn vào sự phát triển của Hà Nội không thể chỉ nhìn vào những công trình hạ tầng, những khu đô thị hay những chỉ tiêu tăng trưởng. Cần nhìn cả vào chất lượng của đội ngũ doanh nhân, năng lực đổi mới của doanh nghiệp và sức sáng tạo của cộng đồng kinh doanh. Một Thủ đô phát triển hiện đại phải có những doanh nghiệp hiện đại; một nền kinh tế đô thị có sức cạnh tranh cao phải có những doanh nhân đủ tầm nhìn để bước ra thị trường khu vực và toàn cầu.

Khát vọng doanh nhân đồng hành khát vọng Thủ đô

Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để định hình một mô hình phát triển mới. Trong không gian ấy, đội ngũ doanh nhân cần được đặt vào vị trí của những người đồng kiến tạo tương lai Thủ đô.

Đó là những doanh nhân đầu tư vào công nghệ cao; phát triển kinh tế số; xây dựng các nền tảng dịch vụ hiện đại; phát triển công nghiệp văn hóa; bảo tồn và thương mại hóa giá trị di sản một cách có trách nhiệm; đưa sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Hà Nội đến những thị trường rộng lớn hơn. Hà Nội không thiếu tiềm năng. Điều cần thiết là phải biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp dưới sự chèo lái của doanh nhân đã đưa nền kinh tế Việt Nam lọt vào tốp 40 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Ảnh: Trọng Hiếu

Doanh nhân chính là một trong những lực lượng có khả năng thực hiện quá trình chuyển hóa ấy. Một di sản chỉ thực sự tạo ra giá trị mới khi được bảo tồn bằng tư duy hiện đại.

Một làng nghề chỉ thực sự phát triển bền vững khi sản phẩm truyền thống được kết nối với thiết kế, công nghệ, thương hiệu và thị trường. Một ý tưởng khởi nghiệp chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi được biến thành sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Bởi vậy, doanh nhân Thủ đô phải biết kết hợp “hồn cốt Thăng Long” với tư duy toàn cầu; kết hợp truyền thống với công nghệ; kết hợp bản sắc với sáng tạo. Đó cũng chính là cách để Hà Nội phát triển mà không đánh mất mình.

Đổi mới sáng tạo - chìa khóa nâng tầm doanh nhân Hà Nội

Trong cuộc cạnh tranh kinh tế hiện nay, công nghệ đang làm thay đổi căn bản cách thức tạo ra giá trị.Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa, công nghệ xanh và các mô hình kinh doanh số đang mở ra những thị trường chưa từng có.

Đối với doanh nhân Thủ đô, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội.Thách thức bởi nếu chậm đổi mới, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau. Nhưng cơ hội cũng rất lớn bởi Hà Nội có lợi thế về nguồn nhân lực trí thức, hệ thống đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học - công nghệ và thị trường tiêu dùng lớn. Vấn đề là phải tạo được sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp với khoa học - công nghệ và đào tạo.

Không thể để kết quả nghiên cứu nằm trong phòng thí nghiệm, trong khi doanh nghiệp phải nhập khẩu công nghệ. Không thể để trường đại học đào tạo nhân lực nhưng doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao.

Cũng không thể để các doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ trong khi chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng đòi hỏi sự liên kết. Một hệ sinh thái phát triển mới phải đưa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà trường - người lao động vào cùng một chuỗi liên kết sáng tạo. Trong chuỗi ấy, doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của quá trình thương mại hóa tri thức và công nghệ.

Doanh nhân Thủ đô - không chỉ làm giàu mà còn phụng sự cộng đồng

Hà Nội là nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc biệt. Vì vậy, yêu cầu đối với doanh nhân Thủ đô không chỉ là năng lực kinh doanh mà còn là văn hóa kinh doanh.

Làm giàu chính đáng là khát vọng hoàn toàn chính đáng. Nhưng làm giàu phải gắn với thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và đóng góp cho cộng đồng.

Một doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhưng nếu đánh mất niềm tin xã hội thì khó có thể phát triển bền vững. Ngược lại, doanh nghiệp biết coi uy tín là tài sản, chất lượng là danh dự và trách nhiệm xã hội là một phần của văn hóa doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài.

Đối với doanh nhân Thủ đô, điều này càng có ý nghĩa bởi mỗi sản phẩm, mỗi công trình, mỗi dịch vụ không chỉ mang dấu ấn của doanh nghiệp mà còn góp phần tạo nên diện mạo của Hà Nội.

Doanh nhân làm giàu cho mình, nhưng đồng thời phải góp phần làm giàu cho xã hội, làm giàu cho Thủ đô; doanh nghiệp phát triển, nhưng phải cùng phát triển với cộng đồng. Đó là chiều sâu văn hóa của kinh doanh.

Muốn có doanh nhân lớn phải có môi trường phát triển thuận lợi. Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh sang quản trị đô thị hiện đại, minh bạch và phục vụ; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư dài hạn. Quan trọng hơn, cần hình thành niềm tin giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Một chính quyền kiến tạo không làm thay doanh nghiệp nhưng phải tạo điều kiện để doanh nghiệp làm tốt hơn; không can thiệp hành chính vào hoạt động thị trường nhưng phải xây dựng luật chơi minh bạch; không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt mà phải tạo ra không gian phát triển dài hạn.

Khi thể chế thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, nhân lực chất lượng cao và khoa học - công nghệ được kết nối, doanh nhân sẽ có thêm điều kiện để dám nghĩ lớn, làm lớn và đầu tư cho tương lai.

Từ ngày tôn vinh đến hành động kiến tạo

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 không chỉ là ngày để nói về những thành công của doanh nhân. Đây còn là dịp để đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chính đội ngũ doanh nhân Thủ đô. Hà Nội cần một thế hệ doanh nhân có tâm, có tầm, có trí tuệ, có bản lĩnh, có khát vọng dân tộc và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đó phải là những doanh nhân dám đầu tư vào những lĩnh vực mới; dám đổi mới công nghệ; dám xây dựng thương hiệu Việt; dám bước vào những thị trường khó; dám chịu trách nhiệm trước cộng đồng và kiên trì theo đuổi những giá trị bền vững.

Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” không thể chỉ được tạo nên bằng những công trình lớn. Đằng sau diện mạo ấy phải là một nền kinh tế năng động, một cộng đồng doanh nghiệp mạnh, một đội ngũ doanh nhân văn hóa, sáng tạo và có trách nhiệm.

Từ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội trong dòng chảy lịch sử, đến Hà Nội của kỷ nguyên mới, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên vẫn là một dòng chảy liên tục. Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 vì thế không chỉ tôn vinh những người đang tạo dựng giá trị hôm nay, mà còn khơi dậy khát vọng kiến tạo ngày mai.

Và với Hà Nội, đó là khát vọng xây dựng một Thủ đô không chỉ giàu về kinh tế, mà còn giàu về văn hóa; không chỉ hiện đại về hạ tầng, mà còn hiện đại trong quản trị; không chỉ có những doanh nghiệp lớn, mà có những doanh nhân lớn về trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm với đất nước. Đó chính là khi khát vọng doanh nhân hòa vào khát vọng Thủ đô, và khát vọng Thủ đô hòa vào khát vọng phát triển hùng cường của Việt Nam.