Kỷ niệm không bao giờ quên của NSND Quang Thọ

Dù trải qua nhiều thăng trầm cùng chiều dài lịch sử, những ký ức về thời gian gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ những ngày vất vả thiếu thốn cho đến khi chạm tới những đỉnh cao nghệ thuật vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của NSND Quang Thọ.

NSND Quang Thọ vui vì được số tiền lớn khi bán 2 tạ cà phê và 10 kiện thuốc lá

Thông tin về hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Học viện (1956-2026), NSND Quang Thọ cho biết ông vốn là một cựu sinh viên của Trường Âm nhạc Việt Nam từ những năm 1972.

NSND Quang Thọ.

NSND Quang Thọ nhớ lại, thế hệ sinh viên như ông thời đó bước vào trường khi tuổi đời đã không còn trẻ, mang theo trải nghiệm của những người lính từng trải qua khói lửa. Chính nguồn năng lượng và ánh sáng của âm nhạc đã trở thành động lực to lớn chiếu soi cho họ. Dưới sự dìu dắt của các thầy cô trong khoa Thanh nhạc, dàn sinh viên đặc biệt này thường xuyên được tham gia các đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi. Mỗi dịp nhà trường kỷ niệm những năm chẵn thành lập, các thế hệ thầy trò đều hào hứng đóng góp công sức vào những chương trình nghệ thuật chung.

Trong ký ức của ông, các chương trình biểu diễn ngày ấy đơn sơ, giản dị chứ không có sự hoành tráng, quy mô như hiện tại. Không có dàn nhạc đồ sộ, các nghệ sĩ chỉ hát trên nền tiếng đàn piano, organ hay guitar... Dù thiếu thốn về cơ sở vật chất, mỗi câu hát cất lên đều tràn đầy nhiệt huyết, xuất phát từ trọn vẹn tình cảm và tấm lòng chân thành của người nghệ sĩ.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ nhất đối với NSND Quang Thọ là chuyến đi lưu diễn hướng tới lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam cách đây 40 năm. Lúc bấy giờ, ông mới trở về giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc được tròn 2 năm, còn NSND Trung Kiên đang giữ cương vị Trưởng khoa.

Các nghệ sĩ tại gặp gỡ báo chí.

Để chuẩn bị kinh phí cho sự kiện lớn của trường, NSND Trung Kiên đã dẫn dắt một đoàn nghệ sĩ gồm 6 ca sĩ cùng 2 nhạc công độc tấu tài năng: nghệ sĩ Hùng Cồ (Cồ Huy Hùng) - khi đó mới hơn 10 tuổi nhưng đã được rất nhiều giải trong nước và quốc tế và nghệ sĩ đàn bầu Huỳnh Tú biểu diễn đàn bầu.

Đoàn đã thực hiện chuyến lưu diễn xuyên qua nhiều tỉnh thành nhưng đều bị lỗ và cuối cùng dừng chân ở Tây Nguyên. Tại Buôn Ma Thuột, đoàn đã được địa phương lo toàn bộ nơi ăn chốn nghỉ, sân khấu, tiền bồi dưỡng... và cuối cùng đoàn được mua 2 tạ cà phê.

Trong bối cảnh thời bao cấp kiểm soát hàng hóa vô cùng gắt gao, việc mang dù chỉ 1kg cà phê qua trạm kiểm soát cũng vô cùng khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ đặc biệt dành cho đoàn nghệ thuật, 2 tạ cà phê đã được vận chuyển an toàn ra Bắc. Khi đến Nha Trang, các thương lái đã thu mua lại toàn bộ.

Chưa dừng lại ở đó, trên đường trở về Hà Nội, khi ghé qua Thanh Hóa, sinh viên trong đoàn nhờ mối quan hệ quen biết với Giám đốc nhà máy thuốc lá Bông Sen đã giúp đoàn tiếp tục mua được 10 kiện thuốc lá. Khi đưa số thuốc lá này về đến Hà Nội bán, tiền lãi thu được đã tăng lên gấp đôi. Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm ấy đã mang về khoản tiền mặt rất lớn, đóng góp cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Từ những năm tháng gian khó cống hiến hết mình, NSND Quang Thọ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường qua nhiều cột mốc quan trọng. Ông đặc biệt tự hào khi nhắc đến lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (cách đây 20 năm), khi trường đã chính thức mang tên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong mốc đại lễ này, Khoa Thanh nhạc cùng toàn thể nhà trường đã tạo nên một dấu ấn nghệ thuật đỉnh cao. Các thế hệ sinh viên, giảng viên tốt nghiệp từ khoa Thanh nhạc – những gương mặt nòng cốt của Dàn hợp xướng Nhạc viện đã kết hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Xavier Rist, dàn dựng và công diễn thành công Bản giao hưởng số 9 (Symphony No. 9) của Beethoven với quy mô đặc biệt hoành tráng.

Sự kiện này không chỉ ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về quy mô biểu diễn mà còn khẳng định vị thế của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong việc tiếp cận và chinh phục những đỉnh cao của âm nhạc bác học thế giới. Đó là thành tựu kết tinh từ cả một quá trình song hành giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn chuyên nghiệp.

NSND Quang Thọ xúc động bày tỏ niềm tự hào khi đã dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân và tâm huyết để đóng góp cho Khoa Thanh nhạc nói riêng và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói chung. Những chặng đường đã qua cùng các mốc lịch sử vẻ vang ấy sẽ mãi là tài sản tinh thần vô giá trong cuộc đời nghệ thuật của ông.

Hai chương trình lớn do khoa Thanh nhạc tổ chức

Dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc sẽ tổ chức 2 chương trình gồm: Concert Resonantia diễn ra vào 20h ngày 24/10/2026 và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra vào 20h ngày 14/11/2026. Cả hai chương trình đều được tổ chức tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng, khoa Thanh nhạc với các thế hệ nghệ sĩ, kể cả các nghệ sĩ lão thành như NSND Quang Thọ vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình lớn là minh chứng cho sức lao động bền bỉ của người nghệ sĩ.

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn.

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc - người chỉ đạo 2 chương trình nghệ thuật kỷ niệm cho biết, Concert Resonantia là chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm aria nổi tiếng của thế giới. Đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi bao gồm các tác phẩm thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, quy tụ những ca khúc đã đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng, đồng thời song hành cùng những dấu mốc của lịch sử đất nước nói chung.

Hai chương trình, một hướng tới âm nhạc hàn lâm châu Âu, một hướng tới âm nhạc hàn lâm thính phòng cổ điển Việt Nam, thể hiện hai hướng đào tạo chủ lực trong công tác đào tạo của Khoa Thanh nhạc trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển.

TS.NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc.

TS.NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc cũng chia sẻ thêm, cả 2 chương trình đều quy tụ những giọng hát hàng đầu của Việt Nam, trong đó có các giảng viên tiêu biểu của khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ mái trường này, cùng những sinh viên xuất sắc đang được khoa đào tạo: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thuỷ, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn- NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hoà, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh, Huyền Trang...

Chương trình đặc biệt có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

NSND Quang Thọ hát "Em ơi Hà Nội phố"

Ảnh: Thọ Nam