Kỷ niệm hay kỉ niệm: Đâu là từ chính xác?

Trong tiếng Việt, có những từ ngữ khiến nhiều người băn khoăn khi viết, dù cách phát âm hoàn toàn giống nhau. “Kỷ niệm” và “kỉ niệm” là một trong những trường hợp như vậy. Vậy đâu mới là cách viết đúng chính tả?

Cả hai cách viết “kỷ niệm” và “kỉ niệm” đều xuất hiện trong một số từ điển tiếng Việt. Sự khác biệt giữa hai cách viết nằm ở việc sử dụng “y” hay “i” sau phụ âm “k”.

Đây là từ được sử dụng để chỉ những điều gợi nhớ về một sự kiện, con người hoặc khoảng thời gian đã qua. Từ này còn được dùng để nói về việc tổ chức hoặc đánh dấu một dịp có ý nghĩa đặc biệt.

“Kỷ niệm” hay “kỉ niệm” là cách viết đúng? (Ảnh minh họa)

Theo cách viết phổ biến hiện nay, “kỷ niệm” được sử dụng rộng rãi trong các văn bản, báo chí và giao tiếp chính thức. Trong khi đó, “kỉ niệm” cũng xuất hiện trong một số tài liệu theo quy tắc sử dụng “i” thay cho “y” trong những trường hợp nhất định.

Theo bạn, “kỷ niệm” hay “kỉ niệm” mới là cách viết chính xác? Hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

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