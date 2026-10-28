Kỷ niệm đáng nhớ từ những buổi tập văn nghệ của tuổi học trò

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi “Trường học hạnh phúc” năm 2026 của em Võ Ngọc Phương Trân, lớp 9A, Trường Phổ thông iSchool Long Xuyên (An Giang). Bài viết kể lại kỷ niệm cả lớp cùng tập văn nghệ, qua đó gửi gắm thông điệp về tình bạn và tinh thần đoàn kết dưới mái trường.

Trong quãng đời học sinh, có lẽ những kỷ niệm đẹp nhất không chỉ nằm ở những tiết học hay những bài kiểm tra, mà còn đến từ bạn bè, những người cùng vui chơi, học tập và tạo nên những điều đáng nhớ dưới mái trường. Với em, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảng thời gian cả lớp cùng nhau chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho trường.

Đó là một buổi sáng, khi có thông báo sắp tới trường sẽ có tổ chức cuộc thi văn nghệ. Ban đầu, ai cũng có chút bất ngờ. Có bạn háo hức muốn hát, có bạn muốn nhảy, nhưng cũng có những bạn khá rụt rè vì chưa từng biểu diễn trước đám đông. Sau một lúc bàn bạc, cả lớp em đã quyết định cùng nhau thực hiện một tiết mục tập thể.

Từ lúc ấy, những buổi tập văn nghệ dần trở thành khoảng thời gian mà chúng em mong chờ nhất. Những ngày đầu tập luyện không hề dễ dàng. Mỗi người có một khả năng và tính cách khác nhau nên việc phối hợp vẫn còn nhiều khó khăn. Người nhớ động tác, người lại quên; có bạn bước sang trái nhưng bạn bên cạnh lại bước ngược sang phải. Có những lúc cả lớp đã tập rất nghiêm túc nhưng chỉ cần một người làm sai động tác thì tất cả lại bật cười. Thay vì giận nhau, chúng em chọn cách động viên và cùng nhau sửa lại.

Những tiếng cười ấy khiến những buổi tập sau giờ học trở nên thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết. Có hôm, cả lớp tập đến gần tối, ai cũng thấm mệt nhưng cũng cố gắng hoàn thành phần việc của mình. Một vài bạn phụ trách chỉnh nhạc, một số bạn hướng dẫn và sửa động tác cho cả nhóm. Những bạn không trực tiếp biểu diễn cũng nhiệt tình hỗ trợ chuẩn bị đạo cụ, trang phục và góp ý cho tiết mục.

Dần dần, chúng em không còn chỉ muốn có một tiết mục thật hay mà còn mong cùng nhau tạo nên một màn biểu diễn thật hoàn thiện. Điều em nhớ nhất là những ngày cuối trước khi biểu diễn. Ai cũng cố gắng hơn dù đã mệt sau một ngày học. Mọi người chú ý hơn đến từng động tác, từng vị trí đứng và cách phối hợp với nhau. Có lúc vì một động tác chưa đều mà cả lớp phải tập đi tập lại nhiều lần, nhưng không ai bỏ cuộc.

Nhìn những người bạn vốn ngại ngùng cũng dần trở nên tự tin, em càng cảm nhận rõ sự gắn kết của tập thể. Cuối cùng ngày biểu diễn cũng đến, đứng phía sau sân khấu, em vừa hồi hộp, vừa háo hức. Khi tiếng nhạc vang lên, chúng em cùng nhau tiến ra sân khấu và thực hiện những động tác đã tập đi, tập lại suốt thời gian qua. Dù có đôi chút lo lắng, ai cũng cố gắng hết sức.

Có thể tiết mục của chúng em chưa thật sự hoàn hảo, nhưng khi nhìn xuống phía dưới, thấy thầy cô và bạn bè cổ vũ nhiệt tình, em cảm thấy vô cùng tự hào. Giây phút ấy em nhận ra rằng mọi công sức của cả lớp trong những ngày tập luyện đều thật xứng đáng. Sau tiết mục cả lớp tụ tập lại, cùng nhau cười nói, chụp những bức ảnh kỷ niệm và trêu nhau về những lỗi nhỏ trên sân khấu. Không ai còn quá bận tâm đến việc tiết mục được đánh giá như thế nào, bởi điều quan trọng nhất là chúng em đã có một khoảng thời gian thật ý nghĩa bên nhau.

Kỷ niệm chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ đã giúp em hiểu rằng tình bạn và tinh thần đoàn kết có thể khiến những việc tưởng chừng khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ sau này, khi rời xa mái trường em sẽ không còn nhớ rõ từng động tác hay bài nhạc đã biểu diễn, nhưng buổi chiều cùng bạn bè tập luyện, những tiếng cười và cả sự mệt mỏi sau mỗi buổi tập chắc chắn sẽ là một phần kí ức quý giá mà em luôn trân trọng.