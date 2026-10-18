Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2026): Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 18-10 làm ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp.

Tô thắm truyền thống

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Nai Hoàng Thành Trung cho biết: Tại Biên Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chi bộ Bình Phước - Tân Triều được thành lập tháng 2-1935. Chi bộ lãnh đạo phong trào công nhân, mở đầu cho phong trào cách mạng ở Biên Hòa; sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, dù bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố ác liệt, song các cơ sở Đảng vẫn kiên cường trụ vững, khôi phục.

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Thành ủy dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ, trong khuôn viên trụ sở Thành ủy. Ảnh: Phương Hằng

Đầu năm 1945, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, lực lượng cách mạng ở Biên Hòa được củng cố vững mạnh, trở thành một trong những địa bàn chủ lực của phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ. Trong giai đoạn lịch sử này, những cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy dù trong điều kiện gian khổ vẫn bền bỉ, tận tụy, bảo đảm thông tin, liên lạc cho Đảng, nhờ đó phong trào cách mạng ở Biên Hòa phát triển mạnh, trở thành hạt nhân đóng góp to lớn, quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ khi thành lập nước đến nay, hoạt động của văn phòng các cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử, sứ mệnh của Đảng, của cả dân tộc. Bằng lòng trung thành, sự tận tụy, hy sinh, năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy tỉnh Biên Hòa, cũng như tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước đây qua các thời kỳ và Văn phòng Thành ủy Đồng Nai hiện nay đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Từ khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 và để thành phố Đồng Nai “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Nai Lê Văn Cường, chỉ trong 9 tháng của năm 2026, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn trong tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Trong đó tham mưu chuẩn bị, tổ chức chu đáo các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy; phục vụ Đoàn đại biểu thành phố dự Đại hội XIV của Đảng; phục vụ các đoàn công tác của Trung ương, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu ban hành các kết luận và chương trình công tác; cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; tham mưu các đề án, quy hoạch mang tính chiến lược về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn dài hạn.

Bên cạnh đó, thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đồng Nai (2021-2030), quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị, chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công, các hồ sơ dự án trọng điểm phục vụ HĐND thành phố khóa I và các nghị quyết chuyên đề. Phục vụ Tổ Chỉ đạo dự án trọng điểm; tham mưu ban hành các thông báo về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xử lý các dự án tồn đọng...

Văn phòng Thành ủy theo dõi sát các dự án giao thông động lực của thành phố cũng như tham mưu rà soát cơ sở vật chất năm học 2026-2027, mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu”.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu trên lĩnh vực nội chính; tiếp nhận, xử lý đơn thư và tham mưu xử lý các vụ việc đông người, phức tạp; phục vụ Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tổng hợp, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dân tộc, tôn giáo; tham mưu phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao của các nước và tổ chức Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026, các hoạt động hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Đối với công tác chuyển đổi số - cơ yếu; hành chính, văn thư - lưu trữ; tài chính Đảng; quản trị đều được chú trọng thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Trong 9 tháng, Văn phòng Thành ủy thực hiện 5.934 văn bản đi và tiếp nhận 34.373 văn bản đến...

Phát huy truyền thống “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”

Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Đỗ Tiến Khải chia sẻ: Ông rất tự hào trước sự vươn lên mạnh mẽ của Đồng Nai. Điều này có vai trò đặc biệt quan trọng của văn phòng cấp ủy - cơ quan tham mưu trực tiếp của cấp ủy Đảng; đóng vai trò bảo đảm các điều kiện hoạt động và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Thành ủy Đồng Nai qua các thời kỳ. Ảnh: Phương Hằng

Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Đỗ Tiến Khải cho rằng: Không chỉ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính thì văn phòng cấp ủy mới nhiều việc, mà trong kháng chiến, các thế hệ cán bộ của văn phòng cấp ủy sẵn sàng hy sinh xương máu, một lòng, một dạ kiên trung với Đảng, luôn bám sát và hoàn thành nhiệm vụ, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững các mối liên lạc, bảo đảm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, của các cấp ủy Đảng, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Ông Đỗ Tiến Khải nhắn nhủ: Dù trong hoàn cảnh nào, văn phòng cấp ủy cũng phát huy giá trị, bản sắc của người cán bộ văn phòng cấp ủy: “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”.

Năm 2025, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận về vai trò của văn phòng cấp ủy: Biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt. Có những cống hiến không được nhắc tới trong văn bản nhưng in đậm trong chất lượng quyết định; có nhiều đêm không ngủ, có nhiều Chủ nhật, ngày lễ vẫn đi làm, có những thời gian “chạy nước rút” trước “giờ G” để một công văn kịp phát hành, một văn kiện ra đời đúng hạn, một hội nghị thành công, một chủ trương kịp đi vào cuộc sống...

Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy năm nay, trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đối với Đồng Nai, sau sáp nhập, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương xác định, kỳ vọng, tin tưởng sẽ là vùng đất năng động, sáng tạo, giàu truyền thống cách mạng, đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics hiện đại của khu vực phía Nam.

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đồng Nai Hoàng Thành Trung chia sẻ: Trước yêu cầu hiện nay, đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động của hệ thống Văn phòng cấp ủy đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, hiện đại hóa phương thức hoạt động và khẳng định vị trí của mình là trung tâm thông tin, tham mưu tổng hợp của cấp ủy Đảng trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng hợp, dự báo, tham mưu chiến lược, nắm chắc tình hình thực tiễn; chủ động học tập, không ngừng đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi phương thức làm việc hiện đại, khoa học và chuyên nghiệp, luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng ở mức cao nhất, kịp thời đề xuất những giải pháp đúng, trúng, hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.