Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2026): Trung thực, dũng cảm và thích ứng nhanh

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chứng kiến lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng Đảng ủy UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố. Ảnh: Quang Thái

Tự hào về chặng đường vẻ vang, trong giai đoạn mới, hệ thống Văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy đầy đủ các phẩm chất truyền thống của ngành là trung thực, cần cù, thận trọng, dũng cảm, linh hoạt; đồng thời có tư duy số, thích ứng nhanh với thời đại chuyển đổi số để hoàn thành tốt vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt

Trong chặng đường vẻ vang 96 năm qua, Văn phòng cấp ủy đã khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị. Trong đó, Văn phòng cấp ủy Đảng các cấp đã đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, phục vụ.

Nhìn lại 96 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và lãnh đạo các cấp ủy Đảng. Các thế hệ cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, sẵn sàng hy sinh xương máu, một lòng, một dạ kiên trung với Đảng, luôn bám sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từ đó, góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững các mối liên lạc, bảo đảm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và các cấp ủy Đảng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về truyền thống lịch sử 96 năm qua, Văn phòng cấp ủy các cấp đã, đang thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác trong hệ thống Văn phòng cấp ủy luôn nhận thức rõ về trách nhiệm, vinh dự hết sức lớn lao của mình; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng, hỗ trợ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng cùng với toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát huy vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ

Phát huy truyền thống Văn phòng cấp ủy trong 96 năm qua, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố Hà Nội luôn chủ động, linh hoạt phát huy vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ; kịp thời xử lý khối lượng lớn công việc thường xuyên, đột xuất, góp phần bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp được thông suốt, hiệu quả.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025 đến nay, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Văn phòng cấp ủy toàn thành phố đã chủ động đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, lấy công nghệ làm nền tảng và lấy chất lượng phục vụ làm thước đo.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, hệ thống Văn phòng cấp ủy thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, tăng cường kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quy trình xử lý công việc. Các đơn vị cũng chú trọng cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, cơ quan nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nổi bật trong thời gian qua khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Văn phòng Thành ủy và các Văn phòng cấp ủy trực thuộc đã thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ.

Được xem là “bộ óc thứ hai” của lãnh đạo, Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố đã khẳng định rõ vai trò là một trong những cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng, hỗ trợ cấp ủy trong lãnh đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tự hào sứ mệnh có “tầm quan trọng đặc biệt”, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố luôn bảo đảm kế hoạch đề ra, làm tròn chức năng tham mưu và phục vụ cấp ủy một cách tốt nhất. Điển hình như trong quý III-2026, tổng số nhiệm vụ theo kế hoạch của Văn phòng Thành ủy là 504 nhiệm vụ, trong đó đơn vị đã hoàn thành 480 nhiệm vụ, 24 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Thành ủy tiếp tục được triển khai chủ động, bám sát chương trình công tác và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác thẩm tra, thẩm định được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, nâng cao chất lượng. Công tác phục vụ lãnh đạo được thực hiện chủ động, chuyên nghiệp.

Trong công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin, Văn phòng Thành ủy đã chủ động, tích cực và duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tác theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời rà soát, phát hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý, bảo đảm các nhiệm vụ được theo dõi chặt chẽ, không bỏ sót. Tính đến ngày 11-9-2026, toàn thành phố theo dõi 866 nhiệm vụ, trong đó 450 nhiệm vụ đã hoàn thành, 416 nhiệm vụ đang thực hiện...

Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đã tích cực triển khai Hệ thống IOC (trung tâm điều hành thông minh) Thành ủy, trong đó đã cấu hình 84 chỉ số, cấp 9.269 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị; tham mưu ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và khai thác IOC trong giai đoạn thử nghiệm. Đồng thời, Văn phòng Thành ủy đã ban hành Công văn số 1753-CV/VPTU ngày 9-9-2026 về rà soát, chuẩn hóa mẫu báo cáo định kỳ, phục vụ thí điểm Phân hệ Báo cáo số dùng chung 4 trục (Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận)...

Tiên phong, sáng tạo, gương mẫu

Trong kỷ nguyên mới, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội là rất cao, khối lượng công việc ngày càng lớn. Đặc biệt, thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; đưa Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm...

Những mục tiêu mang tầm vóc lịch sử này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cao độ của tất cả các khối cơ quan trong hệ thống chính trị Thủ đô. Trong bối cảnh đó, vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm của Đảng bộ Hà Nội đặt ra yêu cầu hệ thống Văn phòng cấp ủy thành phố tiếp tục phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Theo đó, hệ thống Văn phòng cấp ủy thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi dự báo là khâu then chốt, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, hệ thống Văn phòng cấp ủy thành phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm thông tin, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tăng cường điều phối, bảo đảm thông suốt, kỷ luật, kỷ cương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

Hệ thống Văn phòng cấp ủy Thủ đô cũng tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số của khối Đảng; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm điều hành, báo cáo theo thời gian thực, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các tiêu chí, chỉ số đánh giá định kỳ. Mỗi cán bộ Văn phòng cấp ủy cũng chủ động tự học, tự đào tạo, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, là trung tâm kết nối, tổng hợp, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy Đảng các cấp.