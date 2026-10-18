Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2026):Quyết liệt đổi mới, nâng tầm tham mưu, phục vụ trong thời kỳ mới

Nội dung: Lê Văn Giáp -

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Trình bày: Hồng Toại • 18/10/2026

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Trong bối cảnh đất nước và tỉnh Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi; công tác Văn phòng cấp ủy đòi hỏi tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo, lấy chất lượng tham mưu và hiệu quả phục vụ cấp ủy làm thước đo.

Trong hệ thống tổ chức của Đảng, Văn phòng cấp ủy luôn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; đồng thời là đầu mối kết nối thông tin, điều phối công việc, bảo đảm các chủ trương, quyết định lãnh đạo của cấp ủy được chuẩn bị chặt chẽ, ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Ảnh: Mai Hoa

Trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về đổi mới phương thức lãnh đạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi, công tác văn phòng cấp ủy cũng đòi hỏi phải đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn. Tinh thần “nhìn xa - lo sớm” được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh chính là định hướng quan trọng để Văn phòng Tỉnh ủy đổi mới tư duy và phương pháp công tác. “Nhìn xa” là chủ động nhận diện xu hướng, đánh giá tác động, không chỉ xử lý những vấn đề trước mắt. “Lo sớm” là chuẩn bị thông tin, phương án và điều kiện thực hiện trước khi khó khăn trở nên phức tạp. Từ đó, chuyển mạnh từ tham mưu theo yêu cầu sang tham mưu chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, tham mưu những vấn đề có tính chiến lược và tổ chức theo dõi việc thực hiện một cách xuyên suốt; từ xử lý từng công việc riêng lẻ sang điều phối tổng thể; từ theo dõi tiến độ đơn thuần sang kiểm soát trách nhiệm và kết quả.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy rà soát hệ thống chấm điểm KPI của Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Bằng tinh thần đó, thời gian qua, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, với nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, liên ngành, yêu cầu tiến độ cao. Trọng tâm là tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa kịp thời các chủ trương lớn của Trung ương, gắn với thực tiễn Nghệ An; nổi bật là triển khai các nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị và các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, tác động sâu rộng đến định hướng và động lực phát triển của Nghệ An, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cấp, ngành và quá trình tổ chức thực hiện lâu dài. Vì vậy, tham mưu không chỉ dừng ở tổng hợp, hoàn thiện văn bản, mà phải bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương của Trung ương với điều kiện thực tiễn của tỉnh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, đánh giá. Mỗi sản phẩm tham mưu phải góp phần làm rõ việc cần làm, cách làm, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt, tránh tình trạng nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm hoặc thiếu đồng bộ.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 22.272 văn bản đến; tham mưu phát hành 5.090 văn bản đi, trong đó có 85 nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động và gần 2.000 quy định, quyết định, kết luận, thông báo của cấp ủy.

Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Không chỉ hoàn thành khối lượng công việc lớn, Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu; mỗi văn bản đều bảo đảm bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định và sát yêu cầu thực tiễn; mỗi thông tin đưa vào báo cáo được kiểm chứng, đối chiếu; mỗi kết luận, nhiệm vụ được giao được theo dõi, đôn đốc đến thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và đưa các quyết sách của cấp ủy vào cuộc sống.

Một dấu ấn khác trong quá trình đổi mới hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý văn bản, quản lý công việc và phục vụ hội nghị. Đây không đơn thuần là thay đổi phương tiện làm việc, mà hướng tới đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tăng khả năng kết nối và nâng cao chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống xử lý văn bản điện tử, quản lý hồ sơ, theo dõi nhiệm vụ và trao đổi thông tin từng bước được khai thác nhằm giảm thời gian luân chuyển, hạn chế khâu trung gian và nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ số hóa tài liệu tại bộ phận lưu trữ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đến nay, kết quả xử lý văn bản toàn trình của tỉnh xếp thứ 3/59 cơ quan, địa phương trong cả nước; thực hiện thủ tục hành chính trong Đảng xếp thứ 2/8 cơ quan, địa phương được lựa chọn thí điểm. Nền tảng “Cấp ủy số” được đưa vào ứng dụng; công tác số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai theo tiến độ; việc hướng dẫn, hỗ trợ các văn phòng đảng ủy xã, phường từng bước đi vào nền nếp.

Từ ngày 1/8/2026, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai “Phòng họp không giấy” đối với các kỳ họp, hội nghị, cuộc họp của Tỉnh ủy. Văn phòng tiếp tục vận hành, khai thác ổn định, thông suốt, hiệu quả Hệ thống Điều hành tác nghiệp, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và các nền tảng số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng là 1 trong 9 cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiên phong thí điểm triển khai hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/07/2026. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả phối hợp và chất lượng phục vụ cấp ủy.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi về quy trình theo dõi tiến độ công việc. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ Phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, tổng hợp, tham mưu dự toán ngân sách năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn nghiệp vụ được chú trọng với 8 lớp hướng dẫn chuyển đổi số và 4 buổi tập huấn về tham mưu, tổng hợp; văn thư, lưu trữ; tài chính Đảng; chuyển đổi số và cơ yếu cho cấp cơ sở.

Công tác lưu trữ cũng được đặt trong yêu cầu đổi mới. Hiện Văn phòng Tỉnh ủy đang tập trung thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ được hình thành từ năm 1930 đến nay với khối lượng ước tính 814.520 trang, trong đó, đã số hóa 24.647 trang, đưa vào trường dữ liệu khoảng 1,6 triệu thông tin phục vụ việc khai thác, sử dụng. Cùng với đó là thu hồi, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các đơn vị cấp huyện sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hồ sơ của 412 đơn vị hành chính cấp xã trước đây để tiến hành chỉnh lý, số hóa, tổ chức khai thác, bảo đảm đúng quy định, an toàn, bảo mật.

Phát huy truyền thống 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2026), Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy xác định tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao tính chủ động và tầm chiến lược trong tham mưu. Mỗi chương trình, báo cáo, đề án phải bám sát chủ trương của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và yêu cầu thực tiễn; tăng cường phân tích, dự báo, phát hiện sớm những vấn đề mới, những điểm nghẽn và các nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu phải giúp cấp ủy lựa chọn đúng trọng tâm, xác định rõ thứ tự ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy. Chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ đơn thuần sang đánh giá kết quả thực chất; kịp thời nhận diện nhiệm vụ chậm, nguyên nhân chủ quan và khách quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tham mưu biện pháp tháo gỡ. Trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phối hợp và nắm tình hình cơ sở càng phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thông tin thông suốt và sự lãnh đạo của cấp ủy được triển khai thống nhất.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Văn phòng cấp ủy số hiện đại, chuyên nghiệp. Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang chủ trương xây dựng “Hệ thống theo dõi chỉ đạo, điều hành thông minh” dùng chung. Đây là công cụ hỗ trợ theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ khi cấp ủy giao việc đến khi hoàn thành; giúp lãnh đạo nắm bắt tiến độ, nhận diện điểm nghẽn và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm, tiến độ và kết quả, hướng tới hình thành hệ thống điều hành, giám sát công việc theo thời gian thực.

Công tác số hóa tài liệu yêu cầu đẩy nhanh, bảo đảm đúng quy trình, đầy đủ, chính xác và an toàn. Mỗi tài liệu được số hóa không chỉ nhằm giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, mà còn góp phần bảo tồn nguồn tư liệu của Đảng, nâng cao khả năng tìm kiếm, khai thác phục vụ công tác nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu.

Cán bộ phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy định kỳ kiểm tra tình trạng hồ sơ tài liệu lưu trữ theo quy định. Ảnh: Mai Hoa

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu mới. Chú trọng bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần tận tụy, kỷ luật và khả năng đổi mới cùng với năng lực số của cán bộ; lấy chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc làm thước đo. Mỗi cán bộ phải chủ động nâng cao năng lực, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt trách nhiệm trong từng khâu, từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của cơ quan.

Chặng đường 96 năm đã hun đúc truyền thống trung thành, tận tụy, đoàn kết và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp ủy Nghệ An. Kế thừa truyền thống ấy, những người làm công tác Văn phòng cấp ủy hiện nay quyết tâm phải đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và chuyên nghiệp hơn; không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển Nghệ An nhanh, bền vững.