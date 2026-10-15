KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15-10) Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc

Đảng viên phường Dầu Giây đóng góp quỹ nuôi heo đất để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: C.T.V

Trong suốt 96 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, huy động sức mạnh to lớn của toàn dân trong kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, công tác dân vận có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến, nhận thức, nhu cầu và tâm tư ngày càng đa dạng. Điều đó đặt ra yêu cầu công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả hơn, phát huy vai trò then chốt trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Những việc làm thiết thực vì dân

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, xã Bù Đăng đã triển khai Chiến dịch 90 ngày triển khai dữ liệu phục vụ nhân dân và Chiến dịch 180 ngày thực hiện Đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng, đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng, đồng thời là tài sản lớn của người dân. Qua thu thập dữ liệu, toàn xã còn hơn 2 ngàn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ lần đầu do nhiều nguyên nhân, như: tự ý chuyển nhượng, sai lệch trong đo đạc... Đáng chú ý, phần lớn hồ sơ chưa được xử lý thuộc về các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thủ tục cấp sổ đỏ không đơn giản, người dân khó tự thực hiện.

Để tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, UBND xã Bù Đăng thành lập các tổ công tác đến “từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Đến nay, xã Bù Đăng đã thu thập 139 trường thông tin liên quan đến dân cư, hộ tịch, bảo hiểm, giáo dục, lao động, việc làm, đất đai, nhà ở, môi trường, sản xuất nông nghiệp... Qua đó, từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ người dân.

Có sổ đỏ, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, như thế chấp vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh; chăm lo cho con học tập; tách thửa cho con khi lập gia đình hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Cách làm của xã Bù Đăng cho thấy phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đã chuyển từ quản lý hành chính thụ động, chờ người dân đến giải quyết thủ tục sang điều hành theo mục tiêu, kết quả; lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả công việc của hệ thống chính trị. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, người dân luôn mong muốn hạn chế việc đi lại nhiều lần và chờ đợi. Với mô hình Ngày thứ Sáu không hẹn, người dân xã Bình Minh có thêm một ngày được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng.

Chị Phạm Thùy Linh ở xã Bình Minh chia sẻ: Sau khi biết đến mô hình, chị đến xã vào thứ Sáu để làm thủ tục khai sinh cho con và được cán bộ giải quyết trong thời gian ngắn.

Dân vận khéo trên tất cả lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Minh Phạm Thị Lệ Thủy cho biết: Vào thứ Sáu hằng tuần, người dân đến thực hiện các thủ tục gồm: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn; cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; đăng ký khai tử sẽ được công chức chuyên môn tiếp nhận, xử lý, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và thuộc trường hợp không cần xác minh.

Sau 1 năm triển khai mô hình Ngày thứ Sáu không hẹn, UBND xã Bình Minh đã giải quyết hơn 2 ngàn hồ sơ. Số lượng hồ sơ tăng từ 30-40% so với các ngày khác trong tuần. Vào ngày này, UBND xã huy động thêm nhân lực từ các phòng, ban liên quan để tập trung giải quyết hồ sơ, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người dân. Lãnh đạo xã cũng trực để kịp thời ký giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy truyền thống 96 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Đặc biệt, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái cho biết: Công tác dân vận ở Đồng Nai được triển khai toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực. Các phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình như: Dân vận khéo, Chính quyền thân thiện, Buổi sáng với nhân dân được duy trì, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được tăng cường, nhất là trong quá trình sắp xếp thôn, ấp, khu phố, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Nhằm tăng cường các kênh tiếp nhận trực tiếp ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đến nay, có 35/95 xã, phường tổ chức mô hình Tháng nghe dân nói.

Công tác chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được triển khai sâu rộng. Chỉ trong quý III-2026, các cơ quan, đơn vị trong khối dân vận của thành phố đã phân bổ kinh phí xây dựng, sửa chữa 117 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng; hoàn thành 28 căn nhà tình nghĩa quân - dân, 6 căn nhà đồng đội và 17 căn nhà cho người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học...

Trước yêu cầu hội nhập và phát triển, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng nền tảng số trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tổng hợp và quản lý công việc; từng bước số hóa hồ sơ, tài liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn. Tiêu biểu, MTTQ triển khai cổng “Mặt trận số 24/7” để tiếp nhận phản ánh của người dân; Thành đoàn ra mắt dự án AI phục dựng 38 ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; Hội Cựu chiến binh số hóa tư liệu lịch sử...

Đồng Nai đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia và của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác đối thoại với nhân dân, đặc biệt là tại những địa bàn đang triển khai các dự án trọng điểm, nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.