Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2026): Khơi sức dân bằng trách nhiệm công vụ

Lắng nghe, tháo gỡ để dân đồng thuận

“Đi đâu sớm vậy anh Phú, vào nhà uống ly trà với tôi!”, ông Bùi Thành Phát, ngụ hẻm 220 Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh, TPHCM), vui vẻ gọi khi thấy ông Lê Hữu Phú, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố 45, đi ngang qua.

Với người dân trong hẻm, ông Phú là gương mặt quen thuộc. Hơn một năm trước, khi triển khai Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, ông nhiều lần cùng cán bộ địa phương đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Hữu Phú (bên trái) trao đổi với ông Bùi Thành Phát (ngụ hẻm 220 Nguyễn Xí) về cuộc sống ﻿và dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Gia đình ông Phát đã bàn giao gần 100m2 đất để thực hiện dự án. Ông kể, ban đầu, các thành viên trong gia đình không khỏi băn khoăn khi nghe nhiều thông tin trái chiều, lo ngại việc bàn giao đất sớm có thể ảnh hưởng đến tiền bồi thường và các quyền lợi liên quan.

Những băn khoăn ấy dần được tháo gỡ qua các buổi họp dân và những lần cán bộ khu phố, công an khu vực cùng ông Phú trực tiếp đến nhà giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, phân tích lợi ích của dự án đối với môi trường và đời sống người dân.

Khi hiểu rõ chủ trương của thành phố, quyền lợi của gia đình và những lợi ích dự án dự kiến mang lại, ông Phát đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ông còn chia sẻ, giải thích lại cho các hộ xung quanh, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Theo ông Lê Hữu Phú, muốn vận động người dân, trước hết phải giúp người dân hiểu rõ vấn đề, giải đáp những điều còn thắc mắc. Với những vướng mắc lớn, cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp vào cuộc, tổ chức đối thoại, tìm hướng tháo gỡ.

Lấy kết quả giải quyết công việc làm trọng tâm

Tại hẻm 159 đường Đô Lương, phường Phước Thắng (TPHCM), 3 hộ dân đã tháo dỡ công trình lấn chiếm, trả lại hơn 240m2 đất công. Trước đó, một số hộ chưa đồng thuận do còn vướng mắc về ranh giới, diện tích đất phải trả lại, thậm chí không muốn tiếp xúc với cán bộ.

Theo đồng chí Phan Lê Vũ, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy hiệu quả giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân làm trọng tâm. Ngoài phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thành phố sẽ duy trì hiệu quả các chương trình “Tháng nghe dân nói”, “Mặt trận số”, “Bình dân học vụ số”...

Tổ công tác của địa phương kiên trì đến từng nhà, cùng người dân xem bản đồ, đối chiếu hiện trạng, giải thích cụ thể các vướng mắc. Khi hiểu rõ phần đất vi phạm, các hộ đã chấp hành tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Từ thực tế vận động người dân bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, cho rằng, khi người dân còn khúc mắc, cán bộ phải lắng nghe, giải thích thấu đáo. Một khi tạo dựng được niềm tin, việc vận động người dân chung sức thực hiện các công trình chung sẽ thuận lợi hơn.

Từ ngày 1-9-2026, chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng tại TPHCM được chuyển sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM. Việc điều chỉnh đầu mối đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tham mưu, tăng cường gắn kết giữa công tác dân vận của Đảng với hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, trọng tâm đổi mới là chủ động nắm tình hình, lắng nghe, tham mưu giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị, phát huy thực chất quyền làm chủ và sự tham gia của người dân.

Yêu cầu này đòi hỏi MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp ý kiến, nắm bắt tâm tư, giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Việc phối hợp phải bảo đảm thông tin thông suốt, rõ đầu mối tiếp nhận, thời hạn phản hồi và trách nhiệm theo dõi, tránh tình trạng người dân phải phản ánh nhiều lần mà không biết kiến nghị của mình đang được xử lý đến đâu.